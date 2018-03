„Welt in Bewegung“: Arbeiten im Zeitplan

Große Erwartungen setzt Wr. Neustadt in die kommende Landesausstellung, die im März 2019 eröffnet wird. Derzeit laufen die Vorbereitungen, zahlreiche Um- und Ausbauten an historischen Orten und Gebäuden sind notwendig.

Ehe die Landesausstellung in Wr. Neustadt am 30. März 2019 eröffnet wird, sind noch sehr viele Adaptierungsarbeiten und Umbauten an bestehenden Gebäuden notwendig. Ein zentraler Standort für die Landesausstellung ist St. Peter an der Sperr mit dem ehemaligen Kloster und dem Stadtmuseum. Hier wird auf Hochtouren gearbeitet. Das Stadtmuseum erhält einen zweiten Stock und neue Räumlichkeiten, der Klostergang und die Kirche werden instandgesetzt und für die Besucher hergerichtet. Rund sieben Millionen Euro werden an diesem Standort investiert.

ORF

Kasematten sollen Besucher faszinieren

Besonders interessant soll für Gäste der Landesausstellung der Besuch der Kasematten werden, eine zum Teil unterirdische Verteidigungsanlage unmittelbar bei der Stadtmauer im Süden Wr. Neustadts. Errichtet wurde sie im 16. Jahrhundert, sie dienten auch als Waffen- und Munitionslager, um sich gegen die Türken wehren zu können.

Der Besucher kann hier unmittelbar in die Geschichte der Wr. Neustadts eintauchen. „Der Gast sieht eine Anlage, mit der er nicht gerechnet hat. Mit einer unglaublichen Höhe zeigt sich diese Verteidigungsanlage in einem Gewand, wo wir uns in das 16. und 17. Jahrhundert zurückversetzt fühlen“, erklärte die Leiterin des Stadtmuseums, Eveline Klein.

ORF

Unmittelbar hinter den Kasematten wird eine moderne Kunsthalle errichtet, in der auch besonderer Objekte zum Motto der Landesausstellung „Welt in Bewegung“ zu sehen sein werden. Etwa 17 Millionen Euro werden in das gesamte Areal investiert. Auch das Neukloster - das einzige Zisterzienserstift weltweit, das innerhalb einer Stadt gebaut wurde - öffnet seine Pforten. Es sind unter anderem die Barockbibliothek und als besonderes Kleinod die Kunst- und Wunderkammer zu sehen, in der Kostbarkeiten aus der ganzen Welt aufbewahrt werden.

ORF

Militärakademie erlaubt einen Blick nach innen

Ein weiterer Höhepunkt soll für die Besucher auch das Kennenlernen der Militärakademie sein, Teile davon wird man besichtigen können. Neben der Georgs-Kathedrale mit dem Grab Maximilians des Ersten wird es auch Ausstellungen über den Bau der Burg und über die Ausbildung der Offiziere geben. Mit den Vorbereitungen für die Landesausstellung liege man gut im Zeitplan, wurde bei einer Zwischenbilanz der Vorarbeiten betont.

„Dadurch, dass wir relativ früh den Zuschlag bekommen haben und die Planungsarbeiten damit auch relativ früh beginnen konnten, sind wir heute soweit, das wir sagen können, wir gehen davon aus, das alles pünktlich fertig ist“, zeigte sich der Bürgermeister von Wr. Neustadt, Klaus Schneeberger (ÖVP), überzeugt. Nach der Landesausstellung wird die Militärakademie übrigens noch eine Besonderheit aufweisen: Das Westtor, der eigentliche Haupteingang, das bisher immer verschlossen war, wird dann dauerhaft für Besucher geöffnet sein.

