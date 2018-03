Große Musik-Hoffnung eröffnet Schlosskonzerte

Die niederösterreichische Pianistin Dorothy Khadem-Missagh eröffnet am Samstag die Saison 2018 der Schlosskonzerte Walpersdorf (Bezirk St. Pölten). Heuer werden sechs hochkarätig besetzte Konzerte geboten.

Der Verein „Kultur: Schloss Walpersdorf“ veranstaltet auch heuer einen sechsteiligen Abonnement-Zyklus, bei dem wie gewohnt drei Konzerte dem Schwerpunkt „Junges Podium“ gewidmet sind. Den Auftakt macht die junge Pianistin Dorothy Khadem-Missagh. Sie wird als eine große musikalische Hoffnung Niederösterreichs bezeichnet. Khadem-Missagh ist mehrfache Preisträgerin des Internationalen Beethoven Wettbewerbs Bonn 2015.

Junge Pianistin spielt Scarlatti und Brahms

„Sie spielt eine Auswahl von Klaviersonaten von Domenico Scarlatti und stellt diesen hell leuchtenden Kompositionen die tief romantische, virtuose Klaviersonate op. 5 von Johannes Brahms gegenüber“, sagt Harald Kosik, der künstlerische Leiter in Walpersdorf. Nach der Pause steht sie gemeinsam den beiden Wiener Philharmonikern Ekaterina Frolova (Violine) und Peter Somodari (Cello) auf der Bühne.

Theresa Pewal

Zum zweiten Konzert, „Schubertiade Walpersdorf“ am 14. April lädt der Salzburger Ausnahme-Geiger Benjamin Schmid. Gemeinsam mit Matthias Bartolomey am Cello und Ariane Haering am Klavier spielt er die beiden berühmten großformatigen Klaviertrios von Schubert an einem Abend.

Bassbariton aus Herzogenburg widmet sich der Liebe

Das Konzert im Juni bringt ein Wiedersehen mit dem jungen, aufstrebenden Herzogenburger (Bezirk St. Pölten) Bassbariton Daniel Gutmann. Er widmet sich mit der niederösterreichischen Kontrabassistin Lilli Rollenitz und der jungen französischen Pianistin Elise Bella Kohn dem Thema „Liebesglück & Liebesleid“.

Zur „Verklärten Nacht im Schloss Walpersdorf“ lädt Stargeiger Christian Altenburger gemeinsam mit einem Ensemble außergewöhnlicher Musiker. Im Zentrum dieses Konzertes im Oktober steht Arnold Schönbergs gleichnamiges Werk.

Tobias Singer

Im November ist mit dem jungen Geiger Emmanuel Tjeknavorian einer der großen Künstler der neuen Generation gemeinsam mit dem Pianisten Maximilian Krömer mit einem Highlight-Programm zu Gast. Am Programm des Abschlusskonzerts im Dezember stehen Vivaldis berühmtes „Die vier Jahreszeiten“ und das 3. Brandenburgische Konzert von Bach. Das Kurpfälzisches Kammerorchester Mannheim steht mit Geiger Yury Revich auf dem Konzertpodium.

Seit November 2015 werden im Schloss Walpersdorf Konzerte angeboten. Seit 2016 gibt es den Abonnement-Zyklus, der gut angenommen wird. Laut einer Aussendung des Vereins „Kultur: Schloss Walpersdorf“ war er im Vorjahr fast vollständig ausgelastet.

