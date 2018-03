E-Auto-Aktion „6 Tage um 60 Euro“ verlängert

Vor einem Jahr wurde eine Testaktion für E-Autos in Niederösterreich ins Leben gerufen. „6 Tage um 60 Euro“ wird nun bis Ende 2018 verlängert. Um 60 Euro kann man eine Woche mit einem E-Auto unterwegs sein.

In dem einen Jahr nahmen laut Angaben der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich 1.500 Teilnehmer teil. Sie erhielten bei einem der Partnerbetriebe ein Auto mit Elektroantrieb und konnten es jeweils eine Woche lang probefahren.

Dabei wurden insgesamt 500.000 Kilometer elektrisch zurückgelegt, zog der Initiator, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP), am Mittwoch Bilanz. Der Erfolg sei aber vor allem an einem Ergebnis zu messen, so Pernkopf: „Elf Prozent der 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben nach bzw. aufgrund der Testwoche ein E-Auto bestellt. Das zeigt ganz klar, dass ein E-Auto jeder Alltagsanforderung standhält und unsere Testaktion die beste Gelegenheit ist, sich davon zu überzeugen.“

Umstieg für zwei Drittel realistisch

Eine Umfrage unter den Teilnehmern habe außerdem ergeben, dass sich mehr als zwei Drittel von ihnen vorstellen können, auf ein E-Auto umzusteigen oder eines als Zweitauto zu kaufen. Für 86 Prozent der Befragten sei das E-Auto demnach tauglich bzw. sehr tauglich für den Berufsverkehr. Die Möglichkeit eines einwöchigen Tests besteht nun weiter bis Ende Dezember. Eine Anmeldung ist bei jedem der 43 Partnerbetriebe in Niederösterreich möglich.

