Polizisten nach Verfolgungsjagd attackiert

Für eine Routinekontrolle wollte die Polizei am Dienstag in Niederösterreich einen Autolenker anhalten. Er fuhr davon, hielt nach einer Verfolgungsjagd in Wien und attackierte dort einen Beamten.

Der Beamte wurde leicht verletzt, er konnte seinen Dienst nicht weiter ausüben. Der 30-jährige Bulgare wurde vorläufig festgenommen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Beamte der Abteilung für Ausgleichsmaßnahmen (AGM) wollten den BMW-Lenker einer Routinekontrolle unterziehen, doch dieser fuhr einfach davon. Die Beamten in Wien wurden verständigt, Polizisten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau hinzugezogen. Zwei Streifenwägen verfolgten somit den Lenker.

Im Bereich der Seitenhafenstraße in der Leopoldstadt hielt der Bulgare schließlich an. „Er ist sofort ausgestiegen, hat die Beamten beschimpft und den Polizisten mittels Kopfstoß und Faustschlag attackiert“, berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Der Beamte wurde ins Krankenhaus gebracht. Im Fahrzeug des 30-Jährigen wurden geringe Mengen Cannabis sichergestellt.