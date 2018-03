16-Jähriger sticht Bruder mit Messer nieder

Zu einer Bluttat ist es am Mittwochnachmittag in Matzendorf-Hölles (Bezirk Wiener Neustadt) gekommen. Ein 16-Jähriger soll seinen älteren Bruder mit einem Messer niedergestochen haben. Der 17-Jährige wurde schwer verletzt.

Einem „Kurier“-Bericht zufolge wurde der 17-Jährige gegen 14.00 Uhr blutüberströmt und schwer verletzt auf einem Feldweg in Matzendorf-Hölles entdeckt. Der Tatverdächtige habe sich wenig später gestellt. Es handle sich um den jüngeren Bruder des Opfers. Die Ermittlungen der niederösterreichischen Kriminalisten in dem Fall dauerten am Mittwochabend an.

zurück von weiter

Tatverdächtiger stellte sich selbst

Laut dem Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich, Johann Baumschlager, war der tatverdächtige 16-Jährige zunächst geflüchtet, hatte danach aber selbst die Polizei angerufen und kam zum Tatort zurück, um sich zu stellen.

Der Jugendliche soll mindestens ein Mal auf seinen Bruder eingestochen haben, so Baumschlager gegenüber noe.ORF.at, dieser eine Messerstich sei allerdings lebensgefährlich gewesen. Der 17-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Ermittlungen der Mord- und Tatortgruppe des Landeskriminalamtes waren am Mittwochabend noch im Gange.