Haydnregion eröffnet die Konzertsaison

Der 268. Geburtstag von Joseph Haydn bietet den Anlass zur Saisoneröffnung der Haydnregion Niederösterreich. Die ersten Konzerte ab 27. März gibt es in Bruck an der Leitha, Rohrau und Hainburg (beide Bezirk Bruck an der Leitha).

Die Haydnregion Niederösterreich ist ein im Vorjahr ins Leben gerufenes Kooperationsprojekt des gleichnamigen Vereins mit der Abteilung Kunst und Kultur des Landes Niederösterreich. Vor dem ersten Konzert ist ab 20. März wieder das Haydn Geburtshaus in Rohrau geöffnet.

Dort ist das Ensemble klangmemory mit dem Kinderprojekt „Mäuschen Max verschenkt die Welt“ – einer klingenden Geburtstagsgeschichte, inspiriert durch die Musik von Joseph und Michael Haydn – zu Gast. Diese Auftragskomposition des Landes Niederösterreich gelangt am 27. und 28. März jeweils um 14.00 Uhr zur Aufführung und möchte Kinder im Alter bis zu sieben Jahren und deren Eltern mit der Musik der Haydn-Brüder Joseph und Michael vertraut machen.

Irene Zandel

Am 30. März (Karfreitag) erklingt um 19.30 Uhr in Hainburg an der Donau in der von Wolf D. Prix entworfenen und 2011 eingeweihten Martin-Luther-Kirche Joseph Haydns Passionszyklus der „Sieben Worte unseres Erlösers am Kreuze Hob.XX:1“. Das preisgekrönte österreichische Minetti Quartett präsentiert seine Interpretation als Einstimmung zur Osterzeit. Das Konzert findet in Kooperation mit dem Verein Freunde der Evangelischen Kirche in Hainburg statt.

Am 1. April (Ostersonntag) wird die „Jugendmesse“ Joseph Haydns, die Missa brevis in F, in der Pfarrkirche Bruck an der Leitha aufgeführt. Bei freiem Eintritt führt der Kirchenchor Bruck mit zwei Sopransolistinnen gemeinsam mit Musikern des Savaria Symphonieorchesters Szombathely dieses Frühwerk Haydns um 10.00 Uhr im Rahmen der Heiligen Messe auf. Joseph und Michael Haydn waren zur Zeit der Entstehung des Werkes Sängerknaben in Wien.

Erstmals Haydn-Wettbewerb für Lied und Arie

Die Haydnregion Niederösterreich kündigt weiters u.a. einen Klavierabend mit Stefan Vladar am 28. April in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha), Gedenktage zum Todestag von Joseph Haydn (30. Mai bis 3. Juni) und Michael Haydn (9. und 10. August), ein Michael-Haydn-Festkonzert am 14. September im Schloss Petronell (Bezirk Bruck an der Leitha) sowie weitere kirchen- und kammermusikalische Veranstaltungen an. Unter dem Juryvorsitz von Angelika Kirchschlager wird Ende Mai in Rohrau erstmals der Internationale Haydn-Wettbewerb für klassisches Lied und Arie durchgeführt.

