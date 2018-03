Bevölkerung soll Wiener Neustadt entwickeln

Zur Stadtentwicklung bis 2030 hat in Wr. Neustadt nun die erste Bürgerversammlung stattgefunden. 250 Menschen konnten dabei ihre Ideen einbringen. Vorschläge und Anregungen aus der Bevölkerung sind aber weiterhin gefragt.

Bürgerbeteiligung Vorschläge per Postkarte oder Mail sind bis 30. April möglich

Der nächste Bürgerinformationsabend findet am 13. Juni statt

Was braucht es für lebenswerte Stadtviertel? Wie gelingt das Miteinander der Bevölkerung? Wo fehlen Grünflächen und wie sieht ein sinnvolles Verkehrskonzept aus? Diese Fragen stehen ebenso zur Debatte wie Wirtschaftsimpulse und das Kulturerlebnis in Wr. Neustadt. Ein Diskussionsabend war der Startschuss für eine Phase der Bürgerbeteiligung, die vorerst bis 30. April dauert. Bis dahin kann man seine Ideen zur Stadtentwicklung per Post oder online an das Magistrat übermitteln.

Konzepte zur Stadtentwicklung bis 2030

Die Vorschläge werden werden in der nächsten Phase des Stadtentwicklungsprozesses zusammengeführt und analysiert, heißt es in einer Aussendung der Stadt. Im Sommer werden dann die Zwischenergebnisse präsentiert und danach erneut mit der Bevölkerung diskutiert. Daraus sollen bis Ende des Jahres Konzepte zur Stadtentwicklung bis ins Jahr 2030 entstehen. Schließlich gibt es noch eine öffentliche Abschlussveranstaltung, bei der die Ergebnisse vorgestellt werden sollen.

Link: