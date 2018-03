Unfall mit Traktorgabel: Familie verletzt

Bei einem spektakulären Verkehrsunfall in Bergland (Bezirk Melk) sind am Donnerstagnachmittag ein Ehepaar und dessen fünfjähriger Sohn verletzt worden. Die Gabel eines Traktors bohrte sich in die Windschutzscheibe ihres Fahrzeugs.

Zum Hergang des Unfalls auf der B1 berichtete die Polizei, dass sich von der Zugmaschine eines 74-Jährigen aus dem Bezirk Melk vermutlich aufgrund der Erschütterungen die Verschraubung der rechten Aufhängung gelöst hatte und vom Traktorreifen überfahren wurde. Einer der Zinken wurde dadurch auf die Gegenfahrbahn und gegen den Pkw eines 26-Jährigen aus dem Bezirk Scheibbs geschleudert. Das Auto wurde im Frontbereich stark beschädigt. Der Mann am Steuer blieb unverletzt.

Der Zinken prallte ab, wurde zurückkatapultiert und durchschlug die Windschutzscheibe eines hinter dem Traktor folgenden Wagens, dessen 33 Jahre alter Lenker aus dem Bezirk Scheibbs am Kopf getroffen wurde. Der Pkw kam nach rechts von der B1 ab und stark beschädigt in einem Acker zum Stillstand. Der Mann wurde von einem Notarzthubschrauber ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Seine 28-Jährige Frau und der Fünfjährige wurden in das Landesklinikum Amstetten transportiert. Freitagmittag hieß es seitens des Universitätsklinikums, dass der 33-jährige Mann nach wie vor intensivmedizinische betreut werde.