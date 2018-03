23-Jähriger wegen Eigentumsdelikten in Haft

Einem 23-Jährigen konnten 22 Eigentumsdelikte nachgewiesen werden. Wie die Polizei bekannt gab, konnte er vergangenen Herbst festgenommen werden. Dem Mann werden Einbrüche in Wohnhäuser und Autos zur Last gelegt.

Der Beschuldigte konnte nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich am 16. November 2017 nach einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) festgenommen worden. Im Zuge der Ermittlungen wurden dem laut Polizei einschlägig vorbestraften rumänischen Staatsbürger die seit 12. September vergangenen Jahres verübten Eigentumsdelikte in den Bezirken Gänserndorf, Mistelbach, Korneuburg und Baden zugeordnet.

Schmuck, Uhren, Bargeld und Kleidung erbeutet

Konkret handelt es sich den Angaben vom Freitag zufolge um zehn vollendete und vier versuchte Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser sowie um drei vollendete und fünf versuchte Pkw-Einbruchsdiebstähle. Der 23-Jährige soll vorwiegend Schmuck, Uhren, Bargeld, Golddukaten, Elektrogeräte und Bekleidung im Gesamtwert von fast 20.000 Euro erbeutet haben.

Laut Polizei soll der 23-Jährige darüber hinaus einen Sachschaden von mehr als 20.000 Euro angerichtet haben. Der Mann wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Den Angaben der Landespolizeidirektion zufolge ist sich der Beschuldigte nicht geständig.