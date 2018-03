Baustoffhersteller will neue Märkte erobern

Der Baustoffhersteller Ardex mit Sitz in Loosdorf (Bezirk Melk) möchte neue Absatzmärkte finden. Das Unternehmen, das in diesem Bereich Marktführer ist, möchte nun in osteuropäische Länder expandieren.

90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind am Standort in Loosdorf im Mostviertel für die Firma Ardex beschäftigt. Vom niederösterreichischen Standort aus werden aktuell nicht nur der heimische Markt, sondern auch Länder wie Bulgarien, Polen, Italien oder Tschechien beliefert.

ARDEX

Künftig will das Unternehmen noch mehr Produkte nach Russland exportieren. Vor allem in der Region rund um Moskau will die Firma Fuß fassen und neue Kunden gewinnen. Ardex produziert in Loosdorf 160 verschiedene Artikel, wie Bodenspachtelmassen oder Baustoffe, die an den Großfachhandel ausgeliefert werden.

