Gästeplus in der Therme Laa

In die Erneuerung der Therme Laa (Bezirk Mistelbach) sind 21 Millionen Euro investiert worden, „Silent Spa“ heißt das neue Luxusressort. Die Investitionen zahlten sich offenbar aus, denn Laa war 2017 die meistbesuchte Therme im Land.

370.000 Eintritte wurden im vergangenen Jahr in der Therme Laa verzeichnet, das bedeutet ein Plus von fast zwölf Prozent. Platz zwei in der Niederösterreich-Wertung belegt laut dem niederösterreichischen Wirtschaftspressedienst das Solefelsenbad Gmünd im Waldviertel. 341.000 Gäste besuchten es, um 2,1 Prozent mehr als im Jahr davor. Laut einer aktuellen Studie waren die niederösterreichischen Thermal- und Solebäder im Vorjahr sehr gut besucht.

Die Therme Laa, die Römertherme Baden, die Therme Linsberg Asia in Bad Erlach (Bezirk Wiener Neustadt), die Thermalbäder Bad Vöslau (Bezirk Baden) und Bad Fischau-Brunn (Bezirk Wiener Neustadt) sowie die Solebäder in Gmünd und Göstling an der Ybbs (Bezirk Scheibbs)konnten fast 1,3 Millionen Eintritte verbuchen. Das ist eine Steigerung um 3,4 Prozent.

In Österreich stieg die Zahl der Eintritte in die Thermen nur um 0,8 Prozent auf knapp 9,4 Millionen. Neben Niederösterreich gab es auch in Tirol ein kräftiges Gästewachstum (plus 6,7 Prozent). Das ergab eine Branchenradar-Marktanalyse des Beraters Kreutzer Fischer & Partner.

