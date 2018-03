Jugend erobert die Blasmusikkapellen

Etwa 500 Blasmusikkapellen gibt es in Niederösterreich. Nachwuchsprobleme gibt es nicht, jedes zweite Mitglied ist jünger als 30 Jahre. Am Samstag fand die Landesmeisterschaft in Grafenegg (Bezirk Krems) statt.

Die zwölf besten Blasmusikkapellen und -vereine traten vor Publikum im Auditorium Grafenegg gegeneinander an und kämpften um den Landesmeistertitel. Die Musikgruppen präsentierten jeweils zwei Stücke, eine Jury vergab am Ende Punkte. „Die Kapellen wollen sich natürlich auch messen, wir haben die zwölf besten eingeladen, die sich aufgrund der Wertungen der letzten Jahre qualifiziert haben“, sagte Peter Höckner, Landesobmann des niederösterreichischen Blasmusikverbandes, gegenüber noe.ORF.at.

Blasmusik bei Jugend sehr beliebt

Doch nicht nur bei der Veranstaltung war zu sehen, dass die Blasmusik mit ihren 500 Musikkapellen in Niederösterreich einen hohen Stellenwert hat. Insgesamt sind derzeit etwa 25.000 Musikerinnen und Musiker Mitglied einer Musikkappelle oder eines -vereins in Niederösterreich, fast die Hälfte davon ist unter 30 Jahre alt.

Erstplatzierte der Landeskonzertwertung: Jugendkapelle des MV Sieghartskirchen

BMV Großweikersdorf-Ruppersthal

Musikverein Sieghartskirchen

Musikverein Staatz

„Ich glaube, dass die Jugend auch sieht, dass man dieses Musizieren ein Leben lang machen kann. Das Schöne an der Blasmusik ist, dass sieben- und 70-Jährige gemeinsam in einem Verein musizieren“, so Höckner. An Nachwuchs mangelt es in der Blasmusik in Niederösterreich nicht, „wir haben einen großen Zulauf durch die Jugend“, so Höckner. Knapp 10.000 Kinder und Jugendliche werden laut Blasmusikverein in den Musikschulen für die Vereine ausgebildet.

Regelmäßige Leistungsprüfungen für Jungmusiker

Lange Proben und viele Auftritte an den Wochenenden schrecken die jungen Musiker dabei nicht ab. „Es geht einfach um das gemeinsame Musizieren, dass man nicht alleine im Kämmerlein sitzt“, sagte etwa Christine Hanko, Saxophonistin des Blasmusikvereins Großweikersdorf-Ruppersthal (Bezirk Tulln). „Es ist einfach die Gemeinschaft. Wir haben zwei Mal in der Woche Probe, da kommt man zusammen“, so Lukas Polz, Mitglied der Trachtenkapelle Rossatz (Bezirk Krems).

Landesmeisterschaft der Blasmusik Vor Publikum und Jury präsentierten die zwölf besten Blasmusikkapellen und -vereine ihr Können im Auditorium in Grafenegg

Die Landesmeisterschaft findet alle drei Jahre statt, um das Leistungspotential zu fördern und zu steigern, wie es beim Blasmusikverein heißt. Aber auch unter dem Jahr absolvieren Jungmusiker Leistungsprüfungen. Zudem finden Bewerbe für die Kapellen und Vereine, dabei werden unter anderem die Konzert- und Marschmusik bewertet.

