Prozess nach „Scheinwohnsitzer“-Affäre

Der ehemalige Bürgermeister von Ramsau (Bezirk Lilienfeld) muss sich am Montag wegen Amtsmissbrauchs in St. Pölten vor Gericht verantworten. Er soll Scheinanmeldungen im Register durchgeführt haben.

Politische Querelen führten 2016 - ein Jahr nach der Gemeinderatswahl - in Ramsau zu einer Neuwahl. Zuvor hatten zahlreiche Anzeigen gegen die Mandatare der ÖVP deren Rücktritte, die politische Handlungsunfähigkeit des Gemeinderats und dann eben die Neuwahl zur Folge.

Bürgerliste brachte Anzeigen ein

Erstattet wurden die Anzeigen von der örtlichen Bürgerliste. „Mittlerweile sind um die 30 Anzeigen eingebracht worden, herausgekommen ist bislang aber nichts“, sagte der Bürgermeister im März 2016 gegenüber noe.ORF.at. Nach Ermittlungen der Polizei wurde aus den Anzeigen nun doch eine Anklage gegen den mittlerweile ehemaligen Bürgermeister.

Der 57-Jährige aus dem Lager der ÖVP soll während seiner Amtszeit zwölf Personen in das Melderegister eingetragen haben und das „unrichtigerweise“, so der Vorwurf. In drei Fällen soll er außerdem keine Streichung aus dem Register veranlasst haben.

Strafdrohung: Ein bis zehn Jahre Haft

Die „Unregelmäßigkeiten“ seien unmittelbar vor jenem Stichtag passiert, der darüber entscheidet, wer in der Wählerevidenz für die Gemeinderatswahl aufscheint und wer nicht. Die Strafdrohung im Falle einer Verurteilung liegt zwischen einem und zehn Jahren Haft.

