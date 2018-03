Schlossparks und „urban gardening“ im Museum

Das Museum Niederösterreich in St. Pölten widmet sich in einer neuen Sonderausstellung, die am Samstag eröffnet wurde, dem Garten im Wandel der Zeit. Die Schau beleuchtet 12.000 Jahre Kulturgeschichte des „Gartelns“.

Auch wenn vor den Toren des Museums noch der Winter herrscht, die neue Sonderausstellung im Museum Niederösterreich „GARTEN: Lust. Last. Leidenschaft“ ist vielmehr als nur ein Frühlingsvorbote. Die Schau in Kooperation mit der Aktion „Natur im Garten“ geht der Kulturgeschichte in den Gärten nach. So werden etwa die Gebiete der neolithischen Revolution, des „urban gardenings“ oder auch das ökologische Gärtnern beleuchtet.

Martina Siebenhandl

Die Garten-Geschichte Niederösterreichs

Gerade Niederösterreich blickt auf eine reichhaltige Geschichte, Gegenwart und Zukunft an Parks und Gärten. Vom Bauern- und Kräutergarten über prunkvolle Schlossparks und verborgene Stiftsgärten bis hin zu experimentellen und modernen Gartenprojekten. „Die neue Ausstellung versammelt die schönsten Gärten Niederösterreichs an einem Platz und präsentiert neben der Kulturgeschichte des Gartens auch die Vielfalt und Kreativität der heimischen Fauna“, sagte der zuständige Landesrat Karl Wilfing (ÖVP) bei der Eröffnung.

Für den wissenschaftlichen Leiter vom Haus der Natur im Museum Niederösterreich und den Kurator der Ausstellung, Erich Steiner, betrifft die Thematik sehr viele Menschen. Demzufolge gibt es auch einen Kinderkatalog und die Ausstellung wird von zahlreichen Veranstaltungen begleitet. Zudem bietet die Schau Antworten auf viele interessante Fragen, etwa wer den Gartenzwerg erfunden hat oder welche Rolle Gärten in der Nachkriegszeit gespielt haben. Ab Mai soll auch der Museumsgarten in voller Blüte stehen und Teil der Ausstellung sein.

Martina Siebenhandl

Jeden ersten Sonntag im Monat gibt es beim „Sonntag im Museum – NATUR“ Kreativstationen, eine Museumstour und eine MikroLabor-Liveshow. Von 24. März bis 3. April läuft die Osterferienaktion mit Forschungs- und Kreativstationen und der Museumsakademie für Kids. Der Forschergeist wird auch bei der „Langen Nacht der Forschung“ am 13. April und beim „Abenteuer Wissen“ für Schulklassen von 15. bis 18. Mai oder bei der Fachtagung „Garten im Wandel“ am 5. Oktober geweckt. Das Museum Niederösterreich beteiligt sich auch am „Museumsfrühling Niederösterreich“ am 12. und 13. Mai sowie an der „ORF langen Nacht der Museen“ am 6. Oktober.

