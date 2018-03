Der designierte FPÖ-Landesrat im Portrait

Gottfried Waldhäusl wird neuer FPÖ-Landesrat. Der 52-jährige Waldviertler wird in der Landesregierung unter anderem für den Asylbereich und die Mindestsicherung zuständig sein. noe.ORF.at stellt den designierten Landesrat vor.

Der 52-Jährige gehörte zwei Jahrzehnte lang dem Landtag an, seit 2008 war er Klubobmann. Als Mandatar war Waldhäusl in seiner Wortwahl nicht immer zimperlich, was ihm im Landesparlament wiederholt Ordnungsrufe eintrug. Wolfgang Sobotka (ÖVP), damals Landeshauptmann-Stellvertreter, hatte er im Zusammenhang mit der Finanzierung der Niederösterreichischen Landesgartenschau als „Triebtäter, dem das Handwerk gelegt gehört“ bezeichnet.

APA / Herbert Pfarrhofer

Obwohl auch bekennender Kritiker des früheren Landeshauptmannes Erwin Pröll (ÖVP), den er einmal sogar als „Diktator“ tituliert hatte, sprach selbst Waldhäusl nach dem Erfolg der ÖVP im Jahr 2008 davon, dass 54,39 Prozent „beachtlich“ seien, und reihte sich in die Schar der Gratulanten ein.

Noch zehn Tage vor der letzten Landtagswahl im Jänner präsentierte der nun designierte Landesrat eine Broschüre mit „Sündenregistern“ der Mehrheitspartei unter dem Titel „Wir sind wir - Schwarzes ‚Miteinander‘“.

APA / Herbert Pfarrhofer

Landwirt mit Heimat in der Politik

Waldhäusl wurde am 30. Oktober 1965 geboren. Sein Brotberuf ist Landwirt. Schon im Alter von 20 Jahren übernahm er den elterlichen Betrieb im Waldviertel. Von 1990 bis 2000 war Waldhäusl Gemeinderat bzw. geschäftsführender Gemeinderat in Pfaffenschlag (Bezirk Waidhofen an der Thaya). Seit 1993 ist er Bezirksparteiobmann in Waidhofen an der Thaya, wo die FPÖ am Wahlsonntag mit einem Plus von 9,77 Prozentpunkten auf 20,35 Prozent sogar die SPÖ auf Platz drei verdrängte.

Von 1995 bis 2005 war Waldhäusl Landwirtschaftskammerrat. Von 2003 bis 2008 fungierte er als Obmann des Gemeindevertreterverbandes für Freiheitliche und Unabhängige. Mit der Landtagswahl im Jahr 1998 zog Waldhäusl in den Landtag ein. Zuvor war der Waldviertler ab 1995 Bundesrat. Vor nunmehr zehn Jahren wurde er Klubchef. Seit 2015 ist er auch Vizebürgermeister in Waidhofen a. d. Thaya. Diese Funktion darf der 52-Jährige auch als Landesrat weiter ausüben.

Links: