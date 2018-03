Niederösterreich-Card wird digital

Mit einer Neuerung startet die Niederösterreich-Card in ihre 13. Saison. Ab 1. April ist sie auch digital erhältlich. Sie kann als App aufs Handy geladen werden und bietet umfangreiche Zusatzfunktionen.

Die Niederösterreich-Card bietet heuer 315 Ausflugsziele, darunter 17 neue Partner. Zudem wird sie ab 1. April als App für das Smartphone angeboten, wie am Montag bei einer Pressekonferenz am Flughafen Schwechat bekanntgegeben wurde. Der Ort für die Präsentation wurde bewusst gewählt, hieß es, denn die neue Erlebniswelt mit dem Besucherzentrum des Flughafens ist der jüngste Partner bei den Ausflugszielen. „Es soll uns natürlich auch helfen die hochgesteckten Ziele, was Besucherzahlen für die multimediale Erlebniswelt betrifft, zu erreichen. Wir haben letztes Jahr 120.000 Besucher gehabt, die unterste Latte für heuer ist 150.000“, erklärte Flughafenvorstand Günter Ofner.

NLK Burchhart

Mit der App am Handy Ausflüge planen

Mit dem neuen Angebot der Niederösterreich-Card als App auf dem Smartphone verbindet man große Erwartungen. Dadurch sollen auch jüngere Zielgruppen, unter anderem jungen Familien aus dem Umfeld von Wien, angesprochen werden. „Mit der App am Handy habe ich die Niederösterreich-Card immer dabei und kann dann auch umfassende Informationen zum Ausflugsziel, wo ich gerade bin, abrufen. Vom Wetterbericht bis hin zum nächsten Gasthaus der Wirtshauskultur“, erklärte Landesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) einige der neuen Funktionen.

Die App bietet außerdem die wichtigsten Infos zu allen Ausflugszielen, zu bereits getätigten Eintritten und zu allen gesammelten Bonuspunkten. Ein Bewertungssystem aller Ausflugsziele soll für bessere Orientierung sorgen. „Bis auf weiteres wird es die Karte sowohl haptisch als auch in der digitalen Version geben“, betonte Bohuslav um allen Kunden gerecht zu werden.

Im Vorjahr waren rund 177.000 Karten im Umlauf, im Durchschnitt werden von einem Besitzer sieben Ausflugsziele in einer Saison besucht. Zuletzt zählten zu den beliebtesten Freizeitattraktionen die Niederösterreichische Landesausstellung, die Schneebergbahn, die Kittenberger Erlebnisgärten, De Garten Tulln, die Rax-Seilbahn, die Schallaburg, der Tierpark Stadt Haag und der Schlosspark Laxenburg.

17 neue Ausflugsziele:

Waldviertel

kids space

KRISTALLIUM glas.erleben

Schloss Pöggstall

Wäschepflegemuseum

Donau Niederösterreich

Gozzoburg

Schloss Marchegg

FLIP LAB

TullnART – Garten der Künstler

Haydn Geburtshaus

Wiener Alpen

Burg Grimmenstein

Hermannshöhle

Triestingtaler Heimat- u. Regionalmuseum

Mohr-Sederl Fruchtwelt

Wienerwald

Kaiserhaus Baden

Wien

Böhmischer Prater – Ringelspiel

Ernst Fuchs Museum

Sommerrodelbahn Hohe Wand Wiese

