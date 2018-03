Festnahmen nach Bankomatdiebstahl

Im vergangenen Mai ist in Hollabrunn der Bankomat eines Supermarktes aus der Verankerung gerissen und gestohlen worden. Jetzt sitzen drei Männer in Untersuchungshaft, eine Frau wurde angezeigt.

Zunächst sollen die Verdächtigen einen Kastenwagen von einer Firma in Korneuburg gestohlen haben. Mit diesem rammten sie laut Polizei in der Nacht auf den 19. Mai 2017 die Glasfront eines Lebensmittelgeschäftes in Hollabrunn. Mit einem Schwerlastgurt dürften sie den dort aufgestellten Bankomaten aus der Verankerung gerissen haben, daraufhin flüchteten sie mit dem Tresorteil des Bankomaten samt Inhalt.

Die Ermittler fanden den gestohlenen Kastenwagen und Teile des aufgeschnittenen Bankomaten. Das Landeskriminalamt, Ermittlungsbereich Diebstahl, konnte so eine Verbindung zu einer rumänischen Tätergruppe herstellen.

Alle Beschuldigten geständig

Zunächst wurde eine 28-jährige Frau festgenommen, die Hinweise auf drei weitere mutmaßliche Täter lieferte und mittlerweile wieder enthaftet ist. Zwei der Männer sitzen nun in der Justizanstalt Korneuburg in Haft, ein weiterer in Italien - er soll noch nach Österreich ausgeliefert werden. Die drei Männer und die Frau sind laut Polizei umfassend geständig.