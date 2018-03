Großeinsatz bei Sozialpädagogischem Zentrum

Ein Brand auf dem Gelände des Sozialpädagogischen Betreuungszentrums in Hinterbrühl (Bezirk Mödling) hat am Montagabend zu einem Großeinsatz geführt. Mehr als hundert Feuerwehrleute waren an den Löscharbeiten beteiligt.

Sieben Feuerwehren wurden am Montagabend binnen kürzester Zeit zum Sozialpädagogischen Betreuungszentrum (SBZ) gerufen. Dort sind Kinder und Jugendliche untergebracht, die aus verschiedensten Gründen Unterstützung brauchen. Sie werden zum Teil nur tagsüber, oft aber in den Wohngruppen rund um die Uhr betreut. Da in der Einrichtung in Hinblick auf die Kinder und Jugendlichen im Brandfall schnellstmöglich geholfen werden müsse, gebe es dafür einen eigenen Alarmplan, so Franz Sittner, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hinterbrühl.

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute am SBZ-Gelände stellten diese allerdings fest, dass Wohn- und Betreuungseinrichtungen vom Feuer nicht betroffen waren. Der Brand war lediglich in einem Gartenschuppen ausgebrochen. „Die Holzhütte stand in Vollbrand und das Feuer hatte bereits auf einen Holzstapel auf dem Nachbargrundstück übergegriffen“, so Sittner. In nur 40 Minuten wurde der Brand gelöscht und der Einsatz beendet. Details zur Brandursache sind noch nicht bekannt.