Airlines drängen in Niki-Lücke in Schwechat

Am Flughafen Schwechat drängen mehrere Billigfluglinien in die Lücke, die Air Berlin und Niki nach der Pleite hinterlassen haben. Viele Fluglinien werden wohl ihren Sommerflugplan ausbauen.

Etwa die Fluglinien Eurowings, Vueling, Wizz Air und der Niki-Nachfolger Laudamotion sind im Sommerflugplan am Aus- bzw. Aufbau ihres Flugprogramms, wie der Flughafen Wien-Schwechat am Mittwoch mitteilte. Der Sommerflugplan gilt vom 25. März bis zum 28. Oktober.

Passagierplus wird für heuer erwartet

„Das aktuelle Jahr entwickelt sich mit zahlreichen neuen Flugverbindungen sehr erfreulich. Wachstumsimpulse setzen vor allem die Lufthansa-Gruppe mit Austrian Airlines und Eurowings sowie die ab Juni 2018 neu operierende Laudamotion und neue Verbindungen im Low-Cost-Sektor mit Wizz Air, Volotea und vielen weiteren Airlines“, erklärte Flughafen-Vorstand Julian Jäger in der Presseaussendung. Der Airport erwartet für heuer ein Passagierplus von mehr als fünf Prozent.

Der ungarische Billigflieger Wizz Air stationiert heuer im Sommer drei Flugzeuge in Schwechat und nimmt im Laufe des Jahres 19 Destinationen auf, 2019 soll die Basis auf fünf Flieger anwachsen. Die spanische IAG-Billigtochter Vueling überlegt ähnliches, offiziell sind bisher vier wöchentliche Flüge nach Palma de Mallorca und dass es nun bis zu zweimal täglich nach Barcelona und Rom geht. Neue oder aufgestockte Verbindungen gibt es auch bei easyJet, Volotea, Aegean Airlines, Norwegian, Aer Lingus, SunExpress, Nordica und Stobart Air/Flybe.

Austrian Airlines AG

Der Home-Carrier Austrian Airlines (AUA) nimmt mit Sommerflugplan Tokio-Narita fünfmal pro Woche saisonal auf, im Sommer folgt Kapstadt. Zahlreiche weitere Verbindungen werden erhöht, darunter Tel Aviv, Venedig, Larnaca, Dubrovnik, Berlin und Düsseldorf. Die AUA-Billigschwester Eurowings steigert ab 26. März sukzessive sein saisonales Flugangebot zu Urlaubsdestinationen am Mittelmeer. Griechenland steht dabei hoch im Kurs. Laudamotion mit Ryanair im Hintergrund nimmt den Flugbetrieb in Wien im Juni auf, der Schwerpunkt liegt auf Spanien und ebenfalls Griechenland - mehr dazu in Fünf Laudamotion-Flugzeuge für Wien (wien.ORF.at; 16.3.2018).

Links: