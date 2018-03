Robotik-Lehrgang startet im Herbst

Mödling wird erstmals Standort für einen Fachhochschullehrgang. Gemeinsam mit der Fachhochschule in Wiener Neustadt wird ab Herbst ein neues Bachelor-Studium für Robotik angeboten.

Der Lehrgang kann von 30 Studentinnen und Studenten am Campus in Wiener Neustadt sowie im neu errichteten Robotik-Labor in Mödling belegt werden. Das Konzept für das neue Bachelor-Programm wurde von einem Entwicklungsteam, bestehend aus Experten der HTL Mödling, der HTL Wiener Neustadt, sowie von Unternehmen wie Magna oder ABB, ausgearbeitet.

Sowohl Wr. Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) als auch der Mödlinger Bürgermeister Hans Stefan Hintner (ÖVP) haben sich für das Projekt eingesetzt, wurde bei der Vorstellung des Lehrgangs betont. „Damit gibt es in Mödling auch erstmals einen Hochschullehrgang und somit ein durchgängiges Ausbildungs-Angebot von der Kinderkrippe bis hinauf zum Studium, das ist eine Win-Win-Situation für alle“, sagte Hintner.

Bernhard Garaus

Das Robotik-Studium, so hieß es bei der Präsentation am Mittwoch, verfolgt einen interdisziplinären Ansatz und soll eine breite Grundlagenausbildung auf den Gebieten der Robotik, Informatik, Mechanik, Elektrotechnik, Mathematik sowie auch der modernen Produktion bieten.

Anmeldungen bis Juni

„Die Robotertechnik prägt die aktuellen und zukünftigen Trends der Produktion, vor allem im medizinisch technischen Bereich und ist deshalb ein wichtiger Faktor für Innovationen in Wirtschaft und Industrie“, erklärte Lehrgangsleiter Alexander Nemecek, die Bedeutung des neuen Studienangebots. Der Fachhochschullehrgang dauert drei Jahre, Anmeldungen sind bis 18. Juni möglich.

