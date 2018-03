Dieb verletzte bei Festnahme zwei Polizisten

Ein 26-Jähriger ist am Donnerstag bei einem Ladendiebstahl in Vösendorf (Bezirk Mödling) von der Polizei erwischt worden. Bei seiner Festnahme setzte er sich so heftig zur Wehr, dass zwei Beamten verletzt ins Krankenhaus mussten.

Ein Detektiv beobachtete den Mann, wie er drei Waren in der Höhe einer dreistelligen Summe gestohlen haben soll. Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich hielt der Detektiv den 26-jährigen Algerier nach der Kasse an und verständigte die Polizei.

Verdächtiger riss sich los und flüchtete

Auf dem Weg zum Streifenwagen riss sich der mutmaßliche Ladendieb von den Polizisten los und flüchtete. Den Beamten gelang es den 26-Jährigen einzuholen und erneut festzunehmen. Dabei setzte er sich so heftig zur Wehr, dass ein Justizwachebeamter, der gerade außer Dienst war und den Vorfall beobachtete, den Polizisten zur Hilfe kam.

Beim Gerangel wurden die Polizisten verletzt. Sie wurden im Landesklinikum Mödling behandelt, ebenso der Beschuldigte. Der 26-Jährige wurde anschließend über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.