Autos am Flughafen geknackt: Einbrecher gefasst

Kriminalbeamte des Stadtpolizeikommandos Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) konnten einen 41-Jährigen festnehmen. Er soll seit Februar acht Fahrzeuge in Parkhäusern geknackt und geplündert haben.

Gestohlen wurden laut Polizei unter anderem Navigationsgeräte, Sonnenbrillen, Kleidungsstücke und Akkus. Im Zuge der Ermittlungen hielt die Polizei am Mittwoch im Bereich des Airports den 41-Jährigen an, er hatte Diebesgut bei sich.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich wurden dem Mann zunächst sieben Einbrüche nachgewiesen. In seiner Unterkunft wurden weitere Beutestücke sichergestellt. Am Freitag wurde dem Mann schließlich ein achter Pkw-Einbruch zugeordnet. Aus einem weiteren Fahrzeug, das ebenfalls am Flugzeug geparkt war, soll er teure Markenbrillen gestohlen haben.

50.000 Euro Schaden

Die Schadenshöhe wurde von der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit insgesamt rund 50.000 Euro beziffert. Der georgische Staatsbürger sei nicht geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.