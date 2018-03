Endspurt für dreispurigen A1-Ausbau

Der Ausbau der Westautobahn (A1) steht vor dem Abschluss. Laut ASFINAG starten nach Ostern die letzten Arbeiten zur dritten Fahrspur zwischen Matzleinsdorf und Pöchlarn (beide Bezirk Melk). Mitte Mai soll Verkehrsfreigabe sein.

Die Vorbereitungen laufen am Montag der Karwoche an, von Donnerstag bis Dienstag, dem 3. April, wird aber nicht gearbeitet und die Baustelle erst nach den Feiertagen eingerichtet. „Uns ist wichtig, dass der Osterreiseverkehr störungsfrei laufen kann“, sagte ASFINAG-Geschäftsführer Andreas Fromm.

Nach Ostern starten letzte Arbeiten

In den Nächten vom 3. bis 6. April steht dann in Fahrtrichtung Salzburg von 20.00 bis längstens 5.00 Uhr jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung. Der Verkehr beider Fahrtrichtungen wird in den folgenden drei Tagen mit jeweils zwei Fahrspuren auf die Richtungsfahrbahn Salzburg gelegt und damit im Gegenverkehr geführt.

Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit wird auf 80 km/h verringert. Während auf der Richtungsfahrbahn Salzburg der gesamte Verkehr zwischen Matzleinsdorf und Pöchlarn läuft, werden Richtung Wien der zweite und dritte Fahrstreifen saniert. Der ASFINAG-Rastplatz Ornding (Bezirk Melk) ist ab 3. April bis Mitte Mai gesperrt.

