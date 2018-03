Starker Reiseverkehr in Osterferien erwartet

Verkehrsreiche Tage stehen bevor: 180.000 heimische Schüler starten am Samstag in die Osterferien, auch in elf deutschen Bundesländern beginnen die Ferien. Die Polizei führt verstärkt Kontrollen auf Niederösterreichs Straßen durch.

Die Polizei rechnet gleich zu Beginn der Ferien mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen und setzt deshalb verstärkt auf Kontrollen. „Ostern ist ein Wochenende bzw. einige Tage, wo wir verstärkt Einsätze durchführen. Das heißt, wir werden Schwerpunktaktionen durchführen. Es sind an die tausend Beamte im Dienst“, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager gegenüber noe.ORF.at.

Auch das Wetter spielt beim Reiseverkehr eine Rolle: Wird es in den kommenden Tagen sonnig, rechnet die Polizei mit den ersten Motorradfahrern. Wird es wieder kälter, sind wie vor wenigen Tagen, vermehrt Unfälle zu befürchten - mehr dazu in 46 Unfälle nach Wintereinbruch (noe.ORF.at; 19.3.2018).

Zweite Reisewelle am Gründonnerstag

Mehr Verkehr wird auf der Westautobahn (A1), der Südautobahn (A2), aber auch auf den großen Bundesstraßen erwartet. Sollte hier ein Unfall passieren, kann es schnell zu Staus kommen. Mit langen Blechkolonnen rechnet die Verkehrsredaktion des ORF etwa wegen der Messeveranstaltungen auch in Tulln. Deshalb sind auch Verzögerungen auf der B 19 möglich. Die zweite Reisewelle ist dann für Gründonnerstag und Karfreitag angesagt. Am Ostermontag erwartet der ÖAMTC die erste Rückreisewelle aus den Osterferien.

Link: