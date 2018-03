Freud-Stück auf 1.545 Metern Seehöhe

Hohen Kulturgenuss im wahren Sinn des Wortes verspricht ein neues Theaterprojekt auf der Raxalpe: „Der junge Sigmund Freud“ von Norbert Mang wird erstmals auf 1.545 Metern Seehöhe gezeigt.

Schauplätze sind die Bergstation und das Ottohaus. Die Premiere geht am 12. April über die Bühne. Laut einer Aussendung sollen mit dem neuen Projekt „Theater in den Bergen“ künftig auch kulturaffine Gäste auf der Raxalpe auf ihre Kosten kommen.

Scharfegger´s Raxalpen Resort

Hauptdarsteller Sandro Swoboda verkörpert den jungen Freud als aufstrebenden und ehrgeizigen Arzt, der seine Forschungen voranbringen möchte. „Von Anfang an war es uns ein großes Anliegen, dass wir Theateraufführungen an Originalschauplätzen veranstalten. Wie wir alle wissen, war Sigmund Freud gerne und oft auf der Raxalpe auf Wanderschaft“, so Norbert Mang. Bis 30. August sind zehn Vorstellungen des Stücks geplant, das etwa 70 Minuten dauert.

