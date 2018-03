Banküberfall nach vier Stunden geklärt

Nach nur vier Stunden hat die Polizei den Überfall auf eine Bank in Bad Vöslau (Bezirk Baden) geklärt. Ein 57-jähriger Mann hatte die Filiale am Freitagnachmittag ausgeraubt und einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag erbeutet.

Maskiert mit Sonnenbrille und Kapuze und bewaffnet mit einer Luftdruckpistole betrat der Mann am Freitagnachmittag die Filiale der Sparkasse in Bad Vöslau. Er bedrohte die Angestellten, erbeutete einen fünfstellen Geldbetrag und konnte trotz Alarmfahndung der Polizei entkommen - mehr dazu in Unbekannter nach Banküberfall auf der Flucht (noe.ORF.at; 23.3.2018).

Zeugen lieferten detaillierte Beschreibung

Nur vier Stunden später war der Überfall geklärt, so Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner: „Hinweise von Zeugen, nämlich eine detaillierte Beschreibung, haben uns auf die Spur des Verdächtigen gebracht.“ In der Wohnung des Mannes konnte die Polizei die Beute sowie die verwendete Waffe, die Maskierung und Teile der Kleidung sicherstellen, die er zum Zeitpunkt des Überfalls getragen hatte.

Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht. Der 57-Jährige ist nach Angaben der Polizei geständig und war dem Vernehmen nach ein Kunde der Bank. „Als Motiv hat er im Zuge seiner Einvernahme finanzielle Probleme angeben. Nun wird überprüft, ob er auch für andere Straftaten infrage kommt“, so Schwaigerlehner gegenüber noe.ORF.at.