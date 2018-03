Mistelbach: „Faszination Pyramiden“ im MAMUZ

„Faszination Pyramiden“: Unter diesem Titel spürt eine neue Sonderschau im MAMUZ Museum Mistelbach der Geschichte und Bedeutung der vor 4.600 Jahren in Ägypten entstandenen Grab-Monumente nach - zu sehen bis 25. November.

Für viele Dynastien dienten die Pyramiden als Grabstätte und waren in der Antike Teil des Alltags der Ägypter. Ihre Lebenswelt und ihre Bauten ziehen weltweit nach wie vor viele Menschen in ihren Bann: Beispiele aus Kunsthandwerk, Architektur und Musik zeugen von einer regelrechten Ägyptomanie der vergangenen Jahrhunderte im deutschsprachigen Raum, wurde in einer Aussendung erläutert. Die Errichtung der imposanten Bauwerke sei nach wie vor Gegenstand archäologischer Forschung. Im MAMUZ verdeutlichen Baumodelle der unterschiedlichsten Pyramiden den Wandel ihrer Architektur und gewähren Einblick in ihre Gang- und Kammersysteme.

zurück von weiter

Einblicke in eine längst vergangene Zeit

„Ein Highlight der Ausstellung ist die rekonstruierte Grabkammer des Sennedjem. Ausgestattet mit Szenen aus Leben, Alltag und der ägyptischen Götterwelt geben die Fresken Einblick in diese längst vergangene Zeit“, sagt Peter Fritz, Geschäftsführer des MAMUZ. Darstellungen der Gottheiten Isis und ihrer Schwester Nephtys sowie Osiris zeugen vom Glauben der Ägypter, den Tod erfolgreich zu bezwingen und wiederaufzuerstehen.

Bei Aktivstationen können sich kleine und große Besucher im Schreiben von Hieroglyphen versuchen und lernen das Brettspiel Senet kennen. Dieses altägyptisches Brett- und Gesellschaftsspiel ist seit mindestens 3000 v.Chr. belegt und ähnelte den heutigen Brettspielen Backgammon und Mensch-ärgere-dich-nicht.

Ausstellungshinweis „Faszination Pyramiden“, bis 25. November 2018, MAMUZ Museum Mistelbach, dienstags bis sonntags 10.00 bis 17.00 Uhr

Diese MAMUZ-Ausstellung in Mistelbach wird erstmals auf Deutsch und Tschechisch gezeigt. Geschäftsführer Fritz verweist auf die Präsentation wertvoller Originale von Museen aus Vaduz, Basel, Leipzig, Hannover, Berlin oder dem Kunsthistorischen Museum Wien.

Das Weinviertler Urgeschichtemuseum MAMUZ versteht sich als Erlebnismuseum und Wissenszentrum. Das Credo „40.000 Jahre Mensch“ werde an den beiden Standorten Mistelbach und Asparn an der Zaya (Bezirk Mistelbach) immer wieder neu aufbereitet. Im Schloss Asparn ist man seit 24. März in einer Sonderausstellung „Konflikten auf der Spur“ - von der Steinzeit bis zum Ende des Ersten Weltkriegs.

Links: