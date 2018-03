Viel Schnee, aber Skigebiete schließen

In fast allen Skigebieten Niederösterreichs ist die Schneelage heuer so gut wie schon lange nicht mehr um diese Zeit. Trotzdem sind die meisten Skilifte noch vor den Osterferien aus Kostengründen abgeschaltet worden.

Trotz ausgezeichneter Schneelage laden nur wenige Skigebiete in Niederösterreich zum Frühjahrskilauf ein. Dazu zählen allerdings auch die beiden Größten, das Hochkar und der Semmering. Überall dort, wo man bereits zusperrte, heißt es, dass sich der Betrieb nicht mehr rechne.

Familienskiland ist weiterhin in Betrieb

Weiterhin offen ist das kleine Familienskiland Sankt Corona am Wechsel (Bezirk Neunkirchen). Der frühe Wintereinbruch und die konstante Schneelage lockten heuer so viele Familien an, dass die Kapazität ausgereizt worden ist. Die erfolgreiche Wintersaison schien zu Ende zu sein - doch nun ist es anders gekommen.

„Wir wollten schon die Sommerrodelbahn und den Motorikpark aktivieren. Wegen der guten Schneelage haben wir uns aber entschlossen, weiterhin die Pisten zur Verfügung zu stellen. Wir schaffen die Fortsetzung des Betriebs mit zwei Mitarbeitern, große Skigebiete tun sich dabei natürlich schwerer“, erklärte der Geschäftsführer der Familienarena St. Corona, Karl Morgenbesser.

Das Arabichl-Gebiet im nahen Kirchberg am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) ist ebenfalls über das Osterwochenende offen. In Mönichkirchen-Mariensee (Bezirk Neunkirchen) dagegen ist am Palmsonntag der letzte Betriebstag, und das nach einer Rekordsaison. Der beste Winter der Geschichte im Vorjahr wurde heuer noch einmal um elf Prozent übertroffen, dennoch sperren die Lifte.

Zu wenig Umsätze in Mönichkirchen-Mariensee

„Es ist einfach nicht mehr wirtschaftlich vertretbar, wir haben schon in den letzten Wochen kaum Umsätze machen können. Deshalb haben wir beschlossen für heuer zu schließen“, begründete der Geschäftsführer des Skigebiets Mönichkirchen-Mariensee, Gerald Gabauer, den Schritt.

In Annaberg (Bezirk Lilienfeld) sind heuer um neun Prozent mehr Skifahrerinnen und Skifahrer gezählt worden. Dort ist aber längst Saisonschluss, ebenso wie in Lackenhof am Ötscher (Bezirk Scheibbs). Bei den niederösterreichischen Bergbahnen, zu denen diese Gebiete gehören, verweist man aber auf die perfekten Bedingungen auf dem Hochkar (Bezirk Scheibbs), wo noch bis Ostermontag die Lifte in Betrieb sind.

Redl: „Auch auf Wirtschaftlichkeit achten“

„Das Angebot, über Ostern in Niederösterreich Ski zu fahren gibt es ja. Wir müssen allerdings in den Skigebieten auch auf die Kosten schauen. Außer Spesen nichts gewesen kann es nicht sein. Schließlich müssen wir ja auch weiterhin investieren. Daher sind auch wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen“, sagte der Geschäftsführer der Bergbahnengesellschaft, Markus Redl.

Nach dem mehr als holprigen Start in die Saison am Semmering (Bezirk Neunkirchen) soll dort nun verlängert werden, solange es die Pistenbedingungen zulassen. Man hofft, dass das bis längstens 9. April möglich ist. Bis dahin sollen möglichst viele Besucher die Kasse klingeln lassen. „Wir wollen unseren Gästen zeigen, der Semmering lebt, der Semmering ist nicht tot. Deshalb fahren wir auch über die Osterfeiertage hinaus“, erklärte der Betriebsleiter der Semmering-Bergbahnen, Hans Wegner.

