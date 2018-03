Kirche lädt zum Pilgern ein

Unter dem Motto „Pilgern auf Ostern zu – dem Leben entgegengehen“ lädt die Kirche an verschiedenen Orten in Niederösterreich zu Pilgerwanderungen ein. Diese werden von ausgebildeten Pilgerbegleitern geleitet.

In den vergangenen Jahren habe das österliche Pilgern regelrecht geboomt, heißt es in einer Aussendung der Diözese St. Pölten. Es werde auch gerne von Menschen angenommen, die der Kirche fernstehen. Heuer werden zwölf Strecken beworben.

„Beim Pilgern kommt man auf andere Gedanken“

„Es gibt gute Impulse, wir singen, beten, jausnen, kehren miteinander ein. Es ist immer eine wunderbare Gemeinschaftserfahrung. Viele sagen uns auch: dieser Tag hat mich verändert, jedenfalls kommt man auf andere Gedanken“, sagt die Pilgerbegleiterin Angela Wippel. Das Pilgern falle in eine Zeit, in der die Bäume blühen und die Natur nach den Monaten des Winters wieder erwacht. "Viele Menschen erfahren ihre nächste Umgebung so neu, so Wippel.

Wolfgang Zarl

„Die Pilgerinnen und Pilger werden Natur als Gottes Schöpfung wahrnehmen. Alles blüht zu dieser Zeit auf, das ist der wunderbare Rahmen“, erklärt Bischofsvikar Gerhard Reitzinger, Geistlicher Leiter der Pastoralen Dienste. Angela Wippel ergänzt: „Pilgern ist wie das wahre Leben. Wir werden die großartige Umwelt erleben, aber auch Strecken, die vielleicht nicht so schön sind.“ Sechsmal können Interessierte die Tagespilgerangebote am 27. März und am 7. April noch nutzen, Details findet man auf der Website der Diözese St. Pölten.

Pilgern mit dem online-Pilger-Kalender

Mit zwei Online-Angeboten möchte die katholische Kirche zum Start in die neue Pilgersaison auf ihre Angebote aufmerksam machen: Mit der Website www.pilgerwege.at, die Informationen und Tipps über die wichtigsten Pilgerwege in Österreich enthält, sowie mit dem Online-Pilgerkalender www.pilgerkalender.at, der aktuelle Pilgertermine und Veranstaltungen für Pilger in ganz Österreich enthält.

Die österreichischen Pilgerwege haben eine Gesamtlänge von mehr als 3.500 Kilometern. „Viele tausende Kilometer an Wanderwegen werden als Pilgerwege genutzt, geben Gelegenheit zu einer vielfältigen Spurensuche. Sie können Klarheit und Orientierung, Erholung und Gotteserfahrungen, neue Sichtweisen und Lebenskraft schenken“, heißt es dazu auf der Website. Zu jedem Pilgerweg gibt es eine Beschreibung, Kontaktdaten mit weiterführenden Links sowie eine Bildergalerie.

Geführte Pilgerwanderungen nach Mariazell

Viele Wege führen nach Mariazell (Steiermark). Wer sich unterwegs gerne leiten lässt, kann eines von acht geführten Pilgerangeboten für Einzelpersonen, Paare oder Teams buchen, die vom Mostviertel Toursimus angeboten werden. Erfahrene Pilgerbegleiter machen die Fußreise entlang der Via Sacra und des Wiener Wallfahrerweges mit wertvollen Anregungen „zu einem Erlebnis für Körper, Geist und Seele.“

weinfranz

Auf acht Pilgerwanderungen kann man „sich selbst und das Leben neu entdecken. Alleine, als Paar oder im Team, philosophisch, sportlich oder genussvoll – hier findet jeder das passende Angebot“, so der Pressetext.

Ein Beispiel: „Lebenskunst und Selbsterfahrung: Auf den Spuren der Philosophen. Wer bin ich? Wohin geht mein Weg? Was ist das Gute? Die Philosophie als Lebenskunst steht im Zentrum dieser viertägigen Pilgerwanderung von Kaumberg nach Mariazell. Begleitet von Martin Buber – dem Philosophen des Dialogs und der Begegnung.“

Links: