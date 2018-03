Vergewaltigung: Prozess gegen Asylwerber

In St. Pölten stehen am Dienstag zwei Asylwerber vor Gericht. Sie sollen im Vorjahr ein 15-jähriges Mädchen in Tulln attackiert und missbraucht haben. Nach dem Vorfall verhängte der Tullner Bürgermeister einen Aufnahmestopp für Flüchtlinge.

Das 15-jährige Mädchen war in den Abendstunden des 25. Aprils 2017 zu Fuß vom Tullner Bahnhof zur Wohnung seines Vaters unterwegs. In unmittelbarer Nähe eines Containerdorfes für Asylwerber wurde die Schülerin attackiert und mehrfach vergewaltigt - mehr dazu in Nach Vergewaltigung: Mann festgenommen (noe.ORF.at; 16.5.2017).

Massen-DNA-Test brachte zwei Treffer

Nach einem Massen-DNA-Test an 65 Männern konnte die Polizei zwei Verdächtige ausforschen, von einem angeblichen dritten Täter fehlt bislang jede Spur. Der Prozess im Landesgericht St. Pölten findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auch das Mädchen wird nicht dabei sein, sagt ihr Privatbeteiligtenvertreter Ewald Stadler: „Das Opfer ist bereits im Herbst kontradiktorisch befragt worden. Davon gibt es ein Video, das wird im Prozess vorgespielt.“

Durch die kontradiktorische Einvernahme im Vorfeld des Prozesses soll ein neuerliches Aufeinandertreffen zwischen den Beschuldigten und dem Opfer verhindert werden. „Das würde beim Opfer enormen Stress verursachen. Für die 15-Jährige ist schon die Bewältigung des Alltags schwierig genug“, sagt Stadler im Gespräch mit noe.ORF.at.

Mädchen nach wie vor in Behandlung

Laut Privatbeteiligtenvertreter ist das Mädchen nach wie vor in psychotherapeutischer Behandlung. „Sie versucht, im beruflichen Bereich Tritt zu fassen. Das ist aber schwierig, weil sie vor allem zu männlichen Mitarbeitern bzw. Kollegen ein sehr schwer gestörtes Verhältnis hat.“ Stadler werde Schadenersatzansprüche anmelden, „wobei es von den beiden Männern keinen Ersatz geben wird. Das ist das Drama dieser verfehlten Politik, wo man diese Männer ohne jegliche Vorkehrungen in die Nähe von jungen Frauen lässt.“

Die zwei 19-jährigen Beschuldigten aus Afghanistan und Somalia weisen die Vorwürfe zurück und sprachen bis zuletzt von einvernehmlichen Sex, ihnen drohen langjährige Haftstrafen. Die Stadtgemeinde Tulln reagierte nach Bekanntwerden des Vorfalls mit einem Aufnahmestopp: „Für mich gibt es null Toleranz gegenüber straffälligen Asylwerbern, die das Gastrecht missbrauchen“, sagte der Tullner Bürgermeister Peter Eisenschenk (ÖVP) Mitte Mai in einer Aussendung.

Gernot Rohrhofer, noe.ORF.at.

