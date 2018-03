Jürgen Melzer gibt Comeback in Marbella

Tennis-Routinier Jürgen Melzer gibt in der Karwoche bei einem mit 43.000 Euro dotierten Sand-Challenger in Marbella (Spanien) sein Comeback. Die erste Runde wird der Niederösterreicher am Dienstag spielen.

Die Erstrundenpartie des 36-jährigen Melzer gegen den als Nummer drei gesetzten Italiener Marco Cecchinato wird voraussichtlich am Dienstag stattfinden. Der Deutsch-Wagramer nimmt mit einer Wildcard am Turnier teil. Turnierdirektor dieses Events ist Melzers ehemaliger Manager Ronnie Leitgeb. In Runde zwei könnte es zum Duell Melzers mit dem Steirer Sebastian Ofner kommen. Beide sind Anwärter auf einen Platz in Österreichs Davis-Cup-Team am 6/7. April in Russland.

GEPA/Matthias Hauer

Der auf Weltranglistenposition 583 abgerutschte Melzer hat sein bisher letztes Turniermatch Anfang Juli in der ersten Qualifikationsrunde von Wimbledon gespielt. Nach einer Anfang Oktober erfolgten Ellbogenoperation trainiert der Niederösterreicher seit Ende Februar unter normalen Bedingungen.

Melzers erster Gegner, Cecchinato, ist Weltranglisten-97. und hat in der ersten März-Hälfte einen Sand-Challenger in Chile gewonnen. Auf ATP-Tour-Ebene hat der 25-Jährige jeweils in der ersten Runde Anfang Februar in Quito gegen Gerald Melzer und Ende Februar in Sao Paolo gegen Ofner in zwei Sätzen verloren.

