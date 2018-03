Mit dem „nextbike“ elfmal um die Welt

Die Aktion „nextbike“ geht in die neue Saison. Mittlerweile beteiligen sich 73 Gemeinden, 900 Fahrräder können zum Teil kostenlos ausgeliehen werden. 2017 wurde damit eine Strecke zurückgelegt, die dem elffachen Erdumfang entspricht.

Exakt 4.239 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher waren im Jahr 2017 bei der Aktion „nextbike“ angemeldet. Sie legten in Summe 444.000 Kilometer mit dem Rad zurück, das entspricht mehr als elf Weltumrundungen. „Das zeigt uns ganz klar, dass die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher dieses Angebot schätzen, gerne nutzen und gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz leisten“, so Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Die öffentlichen Verleihräder sind an fast 200 Bahnhöfen, Haltestellen und Knotenpunkten im ganzen Land zu finden.

Per „nextbike“ zum Arbeitsplatz

Vor allem Pendlerinnen und Pendler nutzten 2017 die „nextbikes“, um damit das letzte Stück von Bus oder Bahn bis zum Arbeitsplatz zurückzulegen, erzählt Christa Ruspeckhofer von der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich (enu). Genau für diese Zielgruppe gab und gibt es auch heuer Vergünstigungen: Mit der ÖBB-Vorteilscard oder einer Jahreskarte des Verkehrsverbund Ost-Region ist die erste Stunde jeder Fahrt kostenlos. Bei Erstregistrierung ist sogar die erste Fahrt bis zu 24 Stunden gratis. Ebenso ist für Ausflügler mit der Niederösterreich-Card eine Tagesfahrt kostenlos.

ORF

Die enu betreut „nextbike“ in Niederösterreich. Um sich ein Leihrad auszuborgen, genügt eine einmalige Registrierung über die kostenlose App, die nextbike-Hotline 02742/22 99 01 oder auf der eigens eingerichteten Website. Die Räder kann man sich dann via Hotline, per App oder mittels QR-Codes ausleihen. Der Verleihtarif beträgt einen Euro pro Stunde bzw. zehn Euro pro Tag.

Links: