Erstes Ziesel aus Winterschlaf erwacht

Nach einem durchaus ausgiebigen Winterschlaf erwachen jetzt nach und nach immer mehr Tiere. Im Nationalpark Donau-Auen ist jetzt das erste Ziesel des heurigen Jahres gesichtet worden.

Das Ziesel, einst ein typischer Bewohner des Marchfelds, steht heute auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten. Im Nationalpark Donau-Auen lebt noch eine kleine Zieselkolonie in Orth an der Donau (Bezirk Gänserndorf). Jetzt zeigte sich, pünktlich zum Osterwochenende, das erste Ziesel des heurigen Jahres.

Apa/Nationalpark Donau-Auen / Pavek

Seine „Winterpause“ hatte das Ziesel im Gehege auf der Schlossinsel in Orth an der Donau gehalten. Nach einem ausgiebigen Winterschlaf im Erdbau gelangen im Frühjahr stets zunächst die Männchen an die Oberfläche, später folgen die weiblichen Tiere nach. Die kleine Zieselkolonie in Orth zählt zu den besonders beliebten Anziehungspunkten für die Besucherinnen und Besucher.

Ziesel leiden unter der Zerstörung ihres Lebensraums

Das Europäische Ziesel (Spermophilus citellus) gehört zur Gattung der Hörnchenartigen und hält wie seine nächsten Verwandten, die Murmeltiere, einen bis zu acht Monate langen Winterschlaf. Mit einer Größe von etwa 23 Zentimetern sind Ziesel etwas kleiner als Eichhörnchen. Früher einmal besiedelten Ziesel halb Niederösterreich und das Burgenland. Phasenweise war der Bestand so hoch, dass beispielsweise im Tullnerfeld Prämien für Zieselschwänze und Ohren bezahlt wurden.

Apa/Nationalpark Donau-Auen / Pavek

Als Folge der intensiven Landwirtschaft und der Zersiedelung stehen Ziesel heute auf der Roten Liste der gefährdeten Tierarten, es gibt keine zusammenhängende Population mehr, sondern nur mehr einzelne, verstreute Zieselpopulationen. Ziesel fressen übrigens entgegen einer weit verbreiteten Meinung keine Wurzeln. Derartige Schäden werden ausschließlich durch Wühlmäuse und Insektenlarven verursacht.

