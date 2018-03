Spargelsaison startet erst Mitte April

Die Spargelernte startet im Marchfeld heuer voraussichtlich etwas später als voriges Jahr. Erst Mitte April kann man mit heimischem Spargel rechnen, so die Spargelbauern. Das Ende der Erntezeit ist dann traditionell nach dem 24. Juni.

Wann genau im Marchfeld die Spargelernte beginnen wird, entscheidet letztlich das Wetter. Sonnenschein und Temperaturen über zwölf Grad Celsius beschleunigen das Spargelwachstum. Die Haupternte dürfte aller Voraussicht nach um sieben bis zehn Tage später starten als voriges Jahr, so der Obmann der Spargelbauern Gerhard Sulzmann gegenüber noe.ORF.at. Voriges Jahr gab es die ersten Ab-Hof-Verkäufe ab Ende März, heuer dürfte sich der Start wegen der zuletzt relativ kühlen Witterung in die zweite Aprilwoche verlagern.

Im langjährigen Durchschnitt sei der Beginn laut Sulzmann aber immer noch relativ früh. Das sei aber nicht nur der Klimaerwärmung geschuldet sondern vor allem der Errichtung von Folientunneln und Antitau-Folien, die den Weißspargel vor negativen Witterungseinflüssen und auch vor Unkraut schützen. „Es ist zwar unangenehm mit Plastik zu arbeiten, aber es ist das praktikabelste. Zudem verwenden wir die Folien bis zu acht Jahre und sie werden recycelt“, betonte Sulzmann.

Ernte endet immer mit dem Johannistag

Auf knapp 480 Hektar Ackerfläche wird im Marchfeld Spargel angebaut, das entspricht etwa 60 Prozent der gesamten Inlandsproduktion. Durchschnittlich werden drei bis vier Tonnen je Hektar geerntet. Spargel wird außerdem im Tullnerfeld und im Waldviertel angebaut, kleinere Flächen gibt es auch in Oberösterreich sowie in der Steiermark, im Burgenland und Kärnten. Spargel wird immer beliebter, mit einem dreiviertel Kilo pro Person sind die Österreicherinnen und Österreicher im europäischen Spitzenfeld. 500 Gramm Spargel enthalten übrigens nur 35 Kalorien, so auf die Sauce Hollandaise verzichtet wird. Spargel wirkt entgiftend und entwässernd und enthält viele wichtige Mineralstoffe und Vitamine.

Heimischer Spargel ist nur befristet erhältlich. Egal, wann mit der Ernte begonnen wurde, das Ende der Erntezeit ist traditionell nach dem 24. Juni - dem Johannistag. So können sich die Pflanzen über den Sommer regenerieren und neue Sprossen fürs nächste Jahr bilden.

