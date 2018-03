Wintersaison brachte bisher Zuwächse

In der noch laufenden Wintersaison 2017/2018 hat es von November bis Februar in allen Bundesländern Zuwächse gegeben. Niederösterreich verzeichnete 1,77 Millionen Nächtigungen. Das ist ein Plus von 4,6 Prozent.

Diese Steigerung ist laut Statistik Austria nicht zuletzt auf eine starke Zunahme an ausländischen Gästen zurückzuführen. 526.000 Touristen, vorwiegend aus den Nachbarländern, machten im vergangenen Winter in Niederösterreich Urlaub und nächtigten auch hier. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres ist das ein Plus von 9,2 Prozent. Der Februar ist mit einem Plus von fast 13 Prozent bei den Übernachtungen von ausländischen Gästen der stärkste Monat der vergangenen Wintersaison.

ORF / Wohlmuth

Auch in den anderen Bundesländern gab es laut hochgerechneten Daten der Statistik Austria in der noch laufenden Wintersaison Zuwächse - sowohl bei der Zahl der Ankünfte als auch bei den Übernachtungen. Österreichweit wurden 49 Millionen Nächtigungen registriert. Gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr nahm die Zahl der Nächtigungen um 5,7 Prozent zu und entspricht damit einem neuen Höchstwert.

Links: