Frau erstochen: Mordalarm in Schwechat

In Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) ist am Dienstagabend eine junge Frau tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Laut einem Bericht der Gratiszeitung „Heute“ (Onlineausgabe) soll die Frau erstochen worden sein.

Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner bestätigte gegenüber noe.ORF.at am frühen Mittwochnachmittag, dass die Polizei wegen des Verdachts eines Gewaltverbrechens ermittle: „Ich kann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft bestätigen, dass eine junge Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden ist.“

Die Leiche weise mehrere Messerstiche auf und soll auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg obduziert werden. „Wir ermitteln auf Hochtouren. Die Frau wurde erstochen“, bestätigte der Leiter des Landeskriminalamtes, Omar Haijawi-Pirchner.

Monatsrevue / Thomas Lenger

Feuerwehr, Polizei und Rettung rückten am Dienstagabend in die Himberger Straße in Schwechat aus: In weiterer Folge öffnete die Feuerwehr kurz vor 21.00 Uhr die Türe einer Wohnung eines Mehrparteienhauses. Die etwa 30 Jahre alte Frau war zweifache Mutter.

