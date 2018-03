Erneuter Mordalarm: Frau in Hollabrunn getötet

Zu einem neuerlichen Mordfall ist es am Donnerstagvormittag in der Nähe von Zellerndorf (Bezirk Hollabrunn) gekommen. Nach ersten Angaben der Polizei soll ein Mann seine Ehefrau erstochen haben. Er wurde festgenommen.

Nach dem Mord an einer zweifachen Mutter aus Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) wurde innerhalb von 24 Stunden eine zweite Bluttat verübt, wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstagvormittag bekannt gab.

Der Schauplatz der Tat befand sich nach ersten Angaben der Polizei in Waitzendorf (Bezirk Hollabrunn). Der Verdächtige soll seine Ehefrau zwischen 9.00 und 10.00 Uhr mit einer Stichwaffe getötet haben, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Der Mann sei festgenommen worden, so die Polizei.

