Kabarettstars bei 30. Ybbsiade

Die 30. Ybbsiade wird am 6. April von den Kabarettisten Paul Pizzera und Otto Jaus eröffnet. Bei der Jubiläumsausgabe des Kultur- und Kabarettfestivals ist Michael Mittermeier nach 20 Jahren wieder in Ybbs (Bezirk Melk) zu Gast.

Ebenfalls auf der Bühne stehen werden Größen der Szene wie Monika Gruber, Gernot Kulis und Stermann & Grissemann. Zum Abschluss am 28. April präsentiert Kaya Yanar das Programm „Ausrasten! Für Anfänger“. Von 7. bis 9. April werden Monika Gruber mit „Wahnsinn!“, Angelika Niedetzky mit „Gegenschuss“ und Aida Loos mit „Achtung! Fertig! Loos!“ erwartet.

Perlen des Humors von Otto Schenk

Die steirischen Kernölamazonen treten am 11. April mit „StadtLand“ auf, am Tag darauf präsentiert Otto Schenk „Perlen des Humors“, am 13. April macht die „Tagespresse-Show“ Station in der Stadthalle Ybbs, berichtete der Landespressedienst am Donnerstag. Michael Mittermeier steht am 23. und 24. April mit „Lucky Punch - Die Todes-Wuchtl schlägt zurück“ auf der Bühne.

Die besten Kabarettisten geben sich ein Stelldichein

Weiters zu Gast sind Gerhard Polt und die Wellbrüder mit „Im Abgang nachtragend“, Christoph Fälbl mit „Papa m.b.H.“, Andreas Vitasek mit „Sekundenschlaf“, Gernot Kulis mit „Herkulis - die neue Show“, Gery Seidl mit „Sonntagskinder“, Alexander Goebel und Band mit „3 in 1 - das Trilogie Best of“, Lukas Resetarits mit „70er - leben lassen“, Elke Winkens mit einem „Ybbsiade Jubiläums-Best of“, Thomas Stipsits mit „Stinatzer Delikatessen“ sowie am 26. April Dirk Stermann und Christoph Grissemann mit „Gags, Gags, Gags!“.

Die Formation Ybbsanova entführt am 10. April musikalisch in die Welt der Copacabana, Dieter Chmelar und das Gitarrenquintett Gitarrissima laden am 15. April zum „Avantgarde Brunch“. Das Orchester Musica spontana spielt am 27. April Filmmusik, Musicals, Rock und Pop.

