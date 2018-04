Fünf Konzerte und eine „Unsterbliche Geliebte“

Die Konzertreihe „Klangraum Waidhofen“ steht in den Startlöchern und lockt in den kommenden Wochen unter dem Motto „Unsterbliche Geliebte“ Klassikfans nach Waidhofen an der Ybbs. Start der Reihe ist am Sonntag.

Hier gibt die Geliebte den Ton an: Die fünf Konzerte des diesjährigen Kammermusikfestivals „Klangraum Waidhofen“ widmen sich alle in unterschiedlicher Weise der (heimlichen) Liebe. Den Titel der Konzertreihe „Unsterbliche Geliebte“ liefert ein Liebesbrief aus dem Jahr 1812 - und zwar einer von Ludwig van Beethoven an eine Geliebte. Schauplatz des Festivals ist der Kristallsaal im Schloss Rothschild.

Klangraum Waidhofen/Gerald Zugmann

Alles dreht sich um die Liebe

Kammerschauspielerin und Sängerin Sona MacDonald macht am Sonntag, 8. April, den Anfang. Im Programm „Liebe und Obsession“ präsentiert sie Hits von Lotte Lenya und Billie Holiday. Am darauffolgenden Samstag, 14. April, gibt Kammersänger Michael Schade „Die schöne Müllnerin“ von Franz Schubert zum Besten.

Jan Frankl

Im Monat Mai erfahren die Gäste dann mehr über Beethovens „unsterbliche Geliebte“: Die Klaviersonate, die am 20. Mai in Waidhofen am Programm steht, erzählt von dieser Frau. Die beiden ungarischen Musiker István Várdai und Zoltán Fejérvári mischen auf Violoncello und Klavier unter anderem Stücke aus Mozarts Zauberflöte dazu.

Am 10. Juni sind dann die Schwestern Annette und Katrin Dasch am Klavier zu hören. Der Titel des Abends lautet „Haydn’s Love“ und widmet sich dem Komponisten, der unglücklich verheiratet und dennoch der Liebe nicht abgetan gewesen sein dürfte. Schauspieler Karl Markovics liest dazu aus Briefen vor. Den Abschluss der Konzertreihe bildet dann am 17. Juni der Salzburger Sänger Raphael Fingerlos. Unter dem Titel „Morgengabe“ präsentiert er Lieder von Richard Strauss. Und auch hier sind Briefe mit im Spiel: gelesen von Burgschauspielerin Dörte Lyssewski.

Klangraum Waidhofen/Andrea Lengauer

„Klangraum Waidhofen“ ist eines von drei Projekten des Vereins „Klangräume“. Weitere Klangraum Musikfestivals finden Ende Juni am Kampsee Dobra (Bezirk Zwettl) im Waldviertel sowie im Herbst an verschiedenen Orten des Mostviertels statt.

