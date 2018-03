Stau im Reiseverkehr nach Unfall mit acht Autos

Auf der Westautobahn (A1) mussten Autofahrer am Freitag im Osterreiseverkehr viel Geduld beweisen. Eine Kollision mit mehreren Fahrzeugen bei St. Pölten führte zu einem sechs Kilometer langen Stau und einer Stunde Zeitverlust.

Nach Angaben der Feuerwehr waren an der Karambolage zwischen St. Pölten und Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten) in Fahrtrichtung Wien acht Autos beteiligt. Mehrere Personen seien von Rettungskräften versorgt worden. Die Feuerwehren aus St. Pölten-Stadt und Böheimkirchen standen einer Aussendung zufolge vier Stunden im Einsatz.

Laut ASFINAG blieb während der Aufräumarbeiten jeweils ein Fahrstreifen benutzbar. Dennoch war die Staubildung im einsetzenden Osterreiseverkehr erheblich, so die Feuerwehr. Der sechs Kilometer lange Stau führte für viele Autofahrer zu etwa einer Stunde Zeitverlust.

Zeitgleich auch Lkw-Brand auf Westautobahn

Fast gleichzeitig kam es auf einem Parkplatz zu einem Lkw-Brand. Noch während der Bergungsarbeiten bei dem Unfall nahmen die Einsatzkräfte aus dem Bereich des gegenüberliegenden Waldes eine starke Rauchsäule wahr. Wie sich herausstellte, war ein Lkw auf einem Autobahn-Parkplatz in Brand geraten. Sofort rückte ein Teil der eingesetzten Feuerwehrfahrzeuge zu dem gegenüberliegenden Parkplatz aus. Gleichzeitig wurden von der Bereichsalarmzentrale St. Pölten weitere Einsatzkräfte nachalarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehren stand die Zugmaschine bereits in Vollbrand. Es gelang, ein Übergreifen der Flammen auf den mit Zuckersirup beladenen Tankauflieger zu verhindern. Zu den Nachlöscharbeiten rückten weitere Löschfahrzeuge an - ebenso ein Schadstoffzug, weil der Dieseltank des Lastwagens aufgeplatzt war. Mehrere hundert Liter Treibstoff mussten umgepumpt und abtransportiert werden.

Viele Verzögerungen im Osterreiseverkehr

Der dichte Osterreiseverkehr sorgte am Freitag für einige Verzögerungen. Auch auf der Wiener Außenring-Autobahn (A21) kam es am Vormittag zu dichtem Kolonnenverkehr. Nach einem Unfall zwischen Hochstraß und Alland (Bezirk Baden) bildete sich auch hier rasch Stau mit mehr als einer halben Stunde Zeitverlust. Ebenfalls mehr Zeit mussten Autofahrer auf der Ostautobahn (A4) zwischen Schwechat und Fischamend (Bezirk Bruck an der Leitha) einplanen.