Drei Autos und Moped ausgebrannt

In Wiener Neustadt sind am Ostermontag in der Früh drei Autos und ein Moped ausgebrannt. Die Fahrzeuge waren vor einem Wohnhaus abgestellt und standen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits vollständig in Brand.

Bei der Bezirksalarmzentrale Wiener Neustadt gingen kurz vor 3.30 Uhr mehrere Notrufe ein. Durch ein offenes Fenster war Rauch in das Stiegenhaus des Wohnhauses eingedrungen. Die Brandbekämpfung erfolgte unter Atemschutz, berichtete die Freiwillige Feuerwehr in einer Aussendung.

Wegen der hohen Strahlungshitze wurde während der Löscharbeiten auch die Fassade des Gebäudes ständig kontrolliert. Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt stand mit drei Löschfahrzeugen und 15 Mann rund eine Stunde lang im Einsatz.

