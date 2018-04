Deutlich weniger Verkehrsunfälle zu Ostern

Die Zahl der Verkehrsunfälle am Osterwochenende ist in Niederösterreich gegenüber 2017 um zwei Drittel gesunken. Außerdem gab es weniger Rettungseinsätze. Dennoch musste die Feuerwehr zu einigen Brandeinsätzen ausrücken.

Auf den Straßen ist das Osterwochenende laut Notruf NÖ ruhig verlaufen. Von Gründonnerstag bis Montagnachmittag gab es nur 53 Einsätze wegen Verkehrsunfällen, im Vorjahr waren es noch 160. Bei 19 Unfällen musste ein Notarzt hinzugezogen werden (2017: 44). Die Gesamtzahl der Rettungseinsätze betrug heuer etwas mehr als 3.000, um 400 weniger als am Osterwochenende 2017.

Im Stadtgebiet von Neunkirchen musste die Feuerwehr am späten Samstagnachmittag ein Mehrparteienhaus evakuieren. Bewohner hatten die Einsatzkräfte alarmiert, weil das Stiegenhaus komplett verraucht war. Der Auslöser war ein überhitzter Ölofen in einer der Wohnungen. Eine 93-jährige Frau wurde mit Verdacht auf Rauchgas-Vergiftung ins Spital gebracht - mehr dazu in Ölofen überhitzt: Wohnhaus evakuiert (noe.ORF.at; 1.4.2018).

Fahrradakku ging in Flammen auf

Am Ostersonntag brach ein Brand in einer Wohnhausanlage im Badener Stadtteil Weikersdorf aus. Laut Polizei entstand das Feuer durch einen technischen Defekt, ein Fahrradakku habe in einer Wohnung zu brennen begonnen. Eine Person erlitt dabei eine leichte Rauchgasvergiftung - mehr dazu inFahrradakku löste Brand in Wohnhausanlage aus (noe.ORF.at; 2.4.2018).

In Wiener Neustadt gingen am Ostermontag kurz vor 3.30 Uhr mehrere Notrufe ein. Drei Autos und ein Moped, die vor einem Wohnhaus abgestellt waren, standen bereits vollständig in Brand. Durch ein offenes Fenster war zudem Rauch in das Stiegenhaus des Wohnhauses eingedrungen - mehr dazu in Drei Autos und Moped ausgebrannt (noe.ORF.at; 4.2.2018).

Zu drei Brandeinsätzen rückten die Feuerwehren am Ostermontag im Bezirk Tulln aus. Nach dem Brand in einer Dachgeschoßwohnung in Großweikersdorf konnten sich alle Bewohner aus dem Haus retten. Eine Person musste trotzdem ins Spital gebracht werden. Zudem erlitt ein Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten Verletzungen. In Neudegg und in Zeiselmauer kam es zu Kellerbränden.

Autounfall mit zwei Promille

Im Bezirk Baden überschlug sich wiederum ein 36-Jähriger mit seinem Auto. Der Lenker war bei dem Unfall laut Polizei mit mehr als zwei Promille stark alkoholisiert. Zudem soll der 36-Jährige zu schnell unterwegs gewesen sein. Er überfuhr mehrere Leitpflöcke, kollidierte mit einem Erdwall und wurde dabei leicht verletzt - mehr dazu in Alkolenker: Überschlag mit zwei Promille (noe.ORF.at; 31.3.2018).