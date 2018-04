Spezialkommandos üben Terrorabwehr

Die Terrorbekämpfung steht derzeit im Mittelpunkt einer Spezialübung von Einsatzkräften des Militärs und der Polizei aus sechs Ländern. Gestartet wird im Raum Wiener Neustadt, die Einsatzziele liegen in Wien.

Die Übung mit den Einsatzkräften hat bereits am Montag begonnen. Nach Auskunft des Verteidigungsministeriums werden die Spezialkräfte aus sechs Ländern mit Hubschraubern vom Flugfeld Ost und der Maximiliankaserne in Wiener Neustadt zu ihren Einsatzzielen nach Wien gebracht. An der Übung nehmen Anti-Terrorspezialisten von Polizei und Militär teil.

APA / Roland Schlager

Neben dem Jagdkommando und der in Wiener Neustadt stationierten Cobra sind bis 13. April Militäreinheiten aus Polen, Schweden, Dänemark und den USA sowie Polizeikräfte aus Deutschland und Dänemark an der Spezialübung beteiligt. Insgesamt sind 80 Männer und Frauen im Einsatz.

Übungsziel: Terrorbekämpfung in der Stadt

Das Übungsziel ist die Terrorbekämpfung in einem städtischen Umfeld. „Dabei konzentriert man sich auf die enge Zusammenarbeit von Militär und Polizei“, erklärte Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums.

Die Hubschraubereinsätze werden ab nächster Woche verstärkt geflogen. Das Militär verweist darauf, dass es daher im Raum Wiener Neustadt zu erhöhter Lärmbelastung kommen kann.

