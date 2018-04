Waldviertel fordert Titelfavorit Aich/Dob

In der Austrian Volley League brechen die Wochen der Titelentscheidung an. Mit SK Posojilnica Aich/Dob gegen SG Union Waldviertel kommt es zu einer neuen Finalpaarung. Die „best-of-seven“-Serie startet am Mittwochabend.

Aich/Dob musste die vergangenen sieben Jahre stets gegen Tirol antreten und gewann 2013 den Titel. Die Waldviertler stehen zum ersten Mal im Finale. Die „best-of-seven“-Serie der Herren startet am Mittwoch (20.15 Uhr, wie alle Spiel live ORF Sport +) in Bleiburg (Kärnten).



Aich/Dob gilt als klarer Favorit

Obwohl die Niederösterreicher in den fünf bisherigen Saisonduellen gleich zwei Mal gewinnen konnten, gelten die Bleiburger als klarer Favorit. Vor allem auch aufgrund des gewonnen MEVZA-Cup-Titels Anfang März. „Der MEVZA-Titel war unerwartet, der Meistertitel wird hingegen von uns erwartet“, sagte Aich/Dob-Sportchef Martin Micheu, „und wir wollen ihn auch unbedingt, wobei wir wissen, dass es nicht einfach wird und wir Vollgas geben müssen, um dieses Ziel auch erreichen zu können.“

Für Aich/Dob geht es um den zweiten Meistertitel. Ihnen können nur noch die Waldviertler einen Strich durch die Rechnung machen. Bei den „Nordmännern“ gibt man sich vor dem ersten Spiel am Mittwoch aber bescheiden. „Wir wollen versuchen, den Mitteleuropäischen Meister zu fordern und tolle Werbung für Volleyball zu machen“, meinte Waldviertel-Sportchef Werner Hahn vor dem Finalstart.

