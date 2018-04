Kunst-Krimi gelöst: Klimt-Gemälde ist echt

2012 hat der Wilhelmsburger Antiquitätenhändler Josef Renz das verschollene Gemälde „Trompetender Putto“ entdeckt. Einige Kunsthändler bestritten aber, dass es ein Klimt-Bild ist. Nun bestätigt eine Analyse die Echtheit.

Kunst-Experten der Leibniz Universität Hannover und deutsche Kriminalisten haben bei den naturwissenschaftlichen Analysen Signaturen auf der Vorder- und Rückseite entschlüsselt. Das Werk sei definitiv ein authentisches Werk von Gustav Klimt. Dieses Ergebnis wurde Mittwochvormittag in einer Pressekonferenz in Hannover präsentiert.

Gabriele Moser/Josef Renz

Die Analysen wurden unter anderem in Japan, Portugal und Spanien durchgeführt, das Bild wurde seither vollständig restauriert. Der niederösterreichische Kunsthändler hatte das Bild, nach jahrelanger Recherche, schließlich in einer Garage in der Nähe von Linz gefunden - mehr dazu in Verschollenes Klimt-Bild aufgetaucht? (ooe.ORF.at; 15.7.2012).

Belvedere-Experte widerspricht Renz

Kurz danach war allerdings zwischen Kunsthändlern ein Streit entbrannt. Ein Klimt-Experte des Wiener Belvederes ordnete das Gemälde Ernst Klimt, dem Bruder von Gustav Klimt, zu. Der Kunsthändler Josef Renz war von Beginn an überzeugt, dass es sich um ein Bild von Gustav Klimt handelt.

Kunstkrimi um „trompetenden Putto“ 2012 berichtete der ORF Niederösterreich über Renz und dessen Gemälde von Gustav Klimt. Kunstexperten widersprachen ihm damals.

„Der trompetende Putto“ ist ein großes kreisrundes Gemälde mit einem Durchmesser von etwa 1,70 Meter. Einst hing es an der Decke des Ateliers von Gustav Klimt. Als man in dem Haus in den 1980er Jahren einen Lift einbaute, montierte man das große Deckengemälde mit dem Engel, der Trompete spielt, ab und es verschwand, bis es von Renz in Linz gefunden wurde. Ab Ende Juni soll es im Leopold Museum in Wien zu sehen sein.