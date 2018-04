Flugzeug macht Zwischenstopp auf Raststation

Dienstagabend hat der Transport des russischen Flugzeugs in Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) begonnen. Nach einer neunstündigen Reise wurde ein Stopp auf einer Raststation in Bad Fischau (Bezirk Wiener Neustadt) eingelegt.

Die Grazer Dachlandschaft, ansonsten berühmt für die roten Ziegel in der Altstadt, bekommt eine neue Attraktion: Im nördlichen Bezirk Gösting will ein Hotel ein ausgemustertes Flugzeug des russischen Herstellers Iljuschin auf dem Dach platzieren und als Restaurant verwenden - mehr dazu in Flugzeug wird auf Grazer Hoteldach transportiert (noe.ORF.at; 3.4.2018).

Nachdem Dienstagabend der aufwendige Transport in Heidenreichstein begonnen hat, lockte das russische Flugzeug „ljuschin“ aus dem Jahr 1976 viele Schaulustige auf die Straßen, wie beispielsweise in Vitis (Bezirk Waidhofen an der Thaya).

Mittwochabend wird Transport fortgesetzt

Bis nach Bad Fischau wurde es bisher gebracht, neun Stunden dauerte der Transport dafür. Dabei mussten auch schwierige Passagen, wie etwa eine Unterführung in Göpfritz an der Wild (Bezirk Zwettl), mit dem 69 Tonnen schweren, zwölf Meter hohen und 53 Meter langen Flugzeug gemeistert werden. Mittwochabend wird der Transport nach Graz fortgesetzt.

