Bezirkshauptmann übergab an Bezirkshauptfrau

Ein Führungswechsel der Bezirkshauptmannschaft Baden ist am Mittwoch feierlich vollzogen worden. Heinz Zimper übergab sein Amt an Verena Sonnleitner, die bisher als Bezirkshauptfrau in Mistelbach tätig war.

„Ein Abenteuer“ sei sein Beruf gewesen, sagte Heinz Zimper am Mittwoch beim Festakt anlässlich der Amtsübergabe. Für ihn sei Verwaltung nicht trocken, sondern menschlich und lösungsorientiert, betonte er. Zimper stand 38 Jahre lang im Dienst des Landes Niederösterreich. 2001 wurde er Bezirkshauptmann in Wiener Neustadt. 2007 wechselte er nach Neunkirchen, 2010 schließlich nach Baden. Nun verabschiedet er sich in den Ruhestand.

„Legende unter den Bezirkshauptleuten“

Für ihn übernimmt die 1971 geborene bisherige Mistelbacher Bezirkshauptfrau, Verena Sonnleitner. Sie trat 2001 in den Landesdienst ein. Die Bezirkshauptmannschaft Baden kennt sie schon aus dieser Zeit, da sie dort eingeschult wurde. Sonnleitner bedankte sich am Mittwoch „für das große Vertrauen“ der Landesregierung, da sie nun eine der größten Bezirkshauptmannschaften des Landes übernehme. Ihren Vorgänger würdigte sie als „Legende unter den Bezirkshauptleuten“. Zimper habe ihr ein hochmotiviertes Team hinterlassen und verabschiede sich nun „in den wohlverdienten Ruhestand“.

NLK Burchhart

Nun freue sich Sonnleitner auf „eine ereignisreiche Zeit hier in Baden“ und „eine ausgezeichnete Zusammenarbeit“. Für sie wiederum übernahm in Mistelbach am 1. April Gerlinde Draxler - mehr dazu in Neue Bezirkshauptfrau in Mistelbach (noe.ORF.at; 9.1.2018).

Mikl-Leitner: Übergabe ist „Zäsur“

Von einer „Zäsur für den Verwaltungsbezirk, für die Entwicklung des Bezirks und persönlich für Heinz Zimper“ sprach Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in ihrer Festrede. Zimper habe in all den Jahren „unglaublich viele Herausforderungen auf sachlicher, fachlicher und menschlicher Ebene“ zu meistern gehabt. Beispiele dafür seien Hochwasserkatastrophen und die Flüchtlingskrise der vergangenen Jahre. Er habe dadurch dazu beigetragen, „die Region national und international zu positionieren“, so Mikl-Leitner.

Der neuen Bezirkshauptfrau streute die Landeshauptfrau schon vor ihrem offiziellen Antritt Rosen: Sonnleitner sei „fachlich und sachlich exzellent und menschlich hervorragend“. Sie habe in Mistelbach die positive Entwicklung der Grenzregion miterlebt und mitgestaltet und übernehme jetzt einen „der spannendsten und fordernsten Bezirke“. Sonnleiter sei, so Mikl-Leitner, damit auch „ein tolles Beispiel dafür, dass es als Frau gelingt, Familie und Beruf zu vereinbaren“.