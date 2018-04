In die Kassenlade gegriffen: Täter auf der Flucht

In Purgstall an der Erlauf (Bezirk Scheibbs) haben zwei Männer am Mittwoch eine Trafik bestohlen. Laut Polizei griffen sie in die offene Kassenlade. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung blieb vorerst ohne Ergebnis.

Der Vorfall sei am Mittwoch kurz nach 12.00 Uhr passiert, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage. Es handle sich bei den Tätern um zwei ausländische Männer mit dunkler Kleidung, einer etwa 20, der der andere etwa 40 Jahre alt. Sie betraten die Trafik, griffen in die Kassenlade und flüchteten mit dem Geld zu Fuß. Es gebe derzeit keine Hinweise darauf, dass die Männer bewaffnet waren.

Die Polizei leitete umgehend eine Alarmfahndung ein, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Die Suche nach den zwei Tätern brachte jedoch vorerst kein Ergebnis. Am Nachmittag wurden Zeugen der Tat einvernommen. Hinweise aus der Bevölkerung werden jederzeit von der Polizeiinspektion Purgstall entgegengenommen.