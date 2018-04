Mord an 70-Jähriger: Verdächtiger festgenommen

Der einzige ungeklärte Mordfall aus dem Jahr 2017 könnte nun geklärt sein. Im Oktober war eine 70-jährige Frau in ihrer Wohnung in Neunkirchen erstochen aufgefunden worden. Jetzt wurde ein Verdächtiger festgenommen.

Am 11. Oktober 2017 wurde die 70-jährige, allein lebende Frau tot in ihrer Wohnung in Neunkirchen gefunden. Die Leiche wies mehrere Stichverletzungen auf. Es gab damals allerdings keinerlei Hinweise auf einen Verdächtigen, und die Polizei schloss sowohl einen Raubmord als auch ein Sexualdelikt aus. Am Mittwoch wurde nun ein 59-jähriger Mann festgenommen. Er wird verdächtigt, die Frau erstochen zu haben.

LKA

Verdächtiger kannte Opfer flüchtig

Umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich führten zu dem Erfolg. Ein Abgleich mit DNA-Spuren lenkte den Verdacht auf den 59-jährigen Mann, der mit einer Bewohnerin der Wohnhausanlage, in der auch das Opfer gewohnt hat, eine On-Off-Beziehung geführt haben soll.

Aufgrund dieser Beziehung kannte er das Opfer flüchtig, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager gegenüber noe.ORF.at. Der Mann wurde festgenommen und sitzt in Wiener Neustadt in Untersuchungshaft. Zum Motiv für die Tat habe er sich bisher nicht geäußert, so Baumschlager.

Todesfall stellte Ermittler vor Rätsel

Eine Bekannte hatte die Frau Mitte Oktober in ihrer Wohnung gefunden, nachdem sie tagelang nichts von der 70-Jährigen gehört hatte. Der Todesfall wurde damals als „bedenklich“ eingestuft – mehr dazu in Neunkirchen: Frau erstochen aufgefunden (noe.ORF.at; 12.10.17). Wenig später hatte sich herausgestellt, dass die Frau vermutlich schon länger tot gewesen sein soll und bereits Tage zuvor umgebracht worden sein soll – mehr dazu in Mord: 70-Jährige vermutlich schon länger tot (noe.ORF.at; 21.10.17).