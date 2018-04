Dämmstoffe für die Türkei aus Wopfing

Der Wärmedämmproduzent Austrotherm mit der Firmenzentrale in Wopfing (Bezirk Wr. Neustadt) expandiert weiter. Vor kurzem wurde eine drittes Werk zur Dämmstoffproduktion in der Türkei eröffnet.

Das neue Werk wurde Anfang April nahe der türkischen Haupstadt Ankara in Betrieb genommen. Es ist der bereits dritte Standort des Unternehmens in der Türkei. Erzeugt werden hier pro Jahr 400.000 Kubikmeter Dämmstoffe für Häuser. Am neuen Standort sind 14 Mitarbeiter beschäftigt.

Wärmedämmung in Türkei immer wichtiger

„Allein in der Zentraltürkei leben rund 21 Millionen Menschen, über fünf Millionen davon in Ankara. Nur 30 Prozent der Gebäude verfügen über eine Wärmedämmung und das, obwohl in Anatolien strenge Winter und heiße Sommer vorherrschen. Die deshalb notwendigen Energieimporte belasten die türkische Handelsbilanz, daher werde auch hier das Dämmen immer wichtiger“, erklärte der Geschäftsführer des Unternehmens, Gerald Prinzhorn, das Engagement in der Türkei.

Investiert wurden in den neuen Standort zwei Millionen Euro. Austrotherm verfügt aktuell in elf Ländern über insgesamt 22 Produktionsstandorte für Dämmstoffe. Die Gruppe zählt, ebenso wie die Baumit und Murexin Gruppe, zur Schmid Industrieholding, die zuletzt mit 5.900 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,7 Mrd. Euro erzielte.

Links: